Политика Лавров оценил слова главы Пентагона о войне НАТО и России Лавров: глава Пентагона Остин оговорился по Фрейду о конфликте НАТО и РФ 01 марта 2024 в 18:57 Размер текста - 17 + Сергей Лавров сообщил, что у Ллойда Остина оговорка по Фрейду Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел РФ России Сергей Лавров прокомментировал высказывания главы Пентагона Ллойда Остина о возможности конфликта НАТО с Россией в случае проигрыша Украины. Лавров предположил, что эти слова стали выражением истинных мыслей Остина. «У него это по Фрейду вырвалось, то, что у него на уме. А раньше они говорили, что нельзя допустить поражения Украины, потому что [президент РФ Владимир] Путин не остановится», — заявил Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может привести к военному столкновению между НАТО и Россией. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Остин не совсем понимает, о чем он говорит. Министр иностранных дел РФ России Сергей Лавров прокомментировал высказывания главы Пентагона Ллойда Остина о возможности конфликта НАТО с Россией в случае проигрыша Украины. Лавров предположил, что эти слова стали выражением истинных мыслей Остина. «У него это по Фрейду вырвалось, то, что у него на уме. А раньше они говорили, что нельзя допустить поражения Украины, потому что [президент РФ Владимир] Путин не остановится», — заявил Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может привести к военному столкновению между НАТО и Россией. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Остин не совсем понимает, о чем он говорит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям