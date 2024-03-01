Лавров оценил слова главы Пентагона о войне НАТО и России

Лавров: глава Пентагона Остин оговорился по Фрейду о конфликте НАТО и РФ
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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", второй день, встреча с Сергеем Лавровым. Москва, лавров сергей, портрет, топ
Сергей Лавров сообщил, что у Ллойда Остина оговорка по Фрейду Фото:

Министр иностранных дел РФ России Сергей Лавров прокомментировал высказывания главы Пентагона Ллойда Остина о возможности конфликта НАТО с Россией в случае проигрыша Украины. Лавров предположил, что эти слова стали выражением истинных мыслей Остина.

«У него это по Фрейду вырвалось, то, что у него на уме. А раньше они говорили, что нельзя допустить поражения Украины, потому что [президент РФ Владимир] Путин не остановится», — заявил Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может привести к военному столкновению между НАТО и Россией. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Остин не совсем понимает, о чем он говорит.

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Министр иностранных дел РФ России Сергей Лавров прокомментировал высказывания главы Пентагона Ллойда Остина о возможности конфликта НАТО с Россией в случае проигрыша Украины. Лавров предположил, что эти слова стали выражением истинных мыслей Остина. «У него это по Фрейду вырвалось, то, что у него на уме. А раньше они говорили, что нельзя допустить поражения Украины, потому что [президент РФ Владимир] Путин не остановится», — заявил Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может привести к военному столкновению между НАТО и Россией. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Остин не совсем понимает, о чем он говорит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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