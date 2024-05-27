«Евровидению» нашли альтернативу

Фестиваль народной песни «Добровидение» в девятый раз пройдет на крупных концертных площадках Петербурга. Фестиваль может стать альтернативой «Евровидению», рассказал журналистам Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия- За Правду».
«Я абсолютно уверен, что дальнейшая судьба „Добровидения“ — это альтернатива „Евровидению“, и рано или поздно „Добровидение“ выйдет на международный уровень, и лучшие коллективы народные, творческие из самых разных стран, и помяните мое слово, когда-то начнут приезжать и из Европы, и из Америки, потому что там у них культуры нет, а культура — вся она здесь, в России», — ответил Миронов на вопрос журналиста есть ли у фестиваля цели и желание выхода на СНГ.
На пресс-конференции, прошедшей в понедельник, посвященной 9 международному фестивалю «Добровидение» парламентарий передал благодарственное письмо гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву за показ фестиваля по ТВ. По словам Миронова организаторы долго добивались того, чтобы фестиваль пустили в эфир. Главная задача фестиваля — сохранение многовековых традиций, духовных ценностей российского народа и его культурного многообразия.
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