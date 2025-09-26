Лавров обсудил с генсеком ООН Гутеррешем Украину и Ближний Восток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Встреча прошла в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщают СМИ. 

«Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время беседы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем обсудили ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта», — пишет РИА Новости. Ранее Лавров уже провел переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу и государственным секретарем США Марко Рубио.

О встрече Лаврова с Антониу Гутеррешем также сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опубликовала фото, на котором стороны жмут друг другу руки.

