25 сентября 2025

В Германии взрыв уничтожил жилое здание, есть пострадавшие

В результате взрыва здания в Германии ранены восемь человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание было разрушено взрывом
Здание было разрушено взрывом Фото:

Восемь человек получили ранения в результате взрыва, полностью разрушившего жилое здание в городе Дааден на западе Германии. Инцидент произошел 25 сентября, сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Среди пострадавших — 15-летний подросток, который находится в тяжелом состоянии.

«Восемь человек были госпитализированы после того, как в четверг в результате взрыва было разрушено жилое здание на западе Германии. Инцидент произошел в городе Дааден, к юго-востоку от Кельна. 15-летний подросток был доставлен в специализированную клинику с тяжелыми травмами, еще семерых человек бригада скорой помощи доставила в больницу», — приводит DPA слова представителя местных правоохранительных органов.

Взрыв полностью уничтожил здание, в котором находились закусочная и несколько жилых квартир. На месте работают спасательные службы и эксперты по взрывам. Полиция проводит расследование для установления точных причин взрыва и оценивает ущерб, нанесенный зданию и окружающей инфраструктуре.

Ранее в Германии также происходили крупные инциденты с пострадавшими: в Берлине автомобиль наехал на группу пешеходов, среди которых были дети и воспитатели экскурсионных групп. Тогда несколько человек получили травмы разной степени тяжести, а причины аварии выяснялись полицией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Восемь человек получили ранения в результате взрыва, полностью разрушившего жилое здание в городе Дааден на западе Германии. Инцидент произошел 25 сентября, сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Среди пострадавших — 15-летний подросток, который находится в тяжелом состоянии. «Восемь человек были госпитализированы после того, как в четверг в результате взрыва было разрушено жилое здание на западе Германии. Инцидент произошел в городе Дааден, к юго-востоку от Кельна. 15-летний подросток был доставлен в специализированную клинику с тяжелыми травмами, еще семерых человек бригада скорой помощи доставила в больницу», — приводит DPA слова представителя местных правоохранительных органов. Взрыв полностью уничтожил здание, в котором находились закусочная и несколько жилых квартир. На месте работают спасательные службы и эксперты по взрывам. Полиция проводит расследование для установления точных причин взрыва и оценивает ущерб, нанесенный зданию и окружающей инфраструктуре. Ранее в Германии также происходили крупные инциденты с пострадавшими: в Берлине автомобиль наехал на группу пешеходов, среди которых были дети и воспитатели экскурсионных групп. Тогда несколько человек получили травмы разной степени тяжести, а причины аварии выяснялись полицией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...