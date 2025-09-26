Экс-глава ФБР Коми обратился к американцам после ужасных обвинений

Экс-глава ФБР Коми: я невиновен
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-глава ФБР заявил, что невиновен
Экс-глава ФБР заявил, что невиновен Фото:

Бывший директор ФБР Джеймс Коми, ранее обвиненный в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, заявил о своей невиновности и выразил готовность защищать себя в суде. Соответствующее заявление Коми сделал 26 сентября в видеообращении, размещенном в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Мое сердце разрывается за министерство юстиции, но я глубоко верю в федеральную судебную систему. Я невиновен, так что давайте проведем суд», — заявил экс-глава ФБР в своем видеообращении.

Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлено обвинение по двум уголовным статьям — в даче ложных показаний под присягой и в воспрепятствовании работе Конгресса США.  Расследование против бывшего директора ФБР началось летом 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший директор ФБР Джеймс Коми, ранее обвиненный в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, заявил о своей невиновности и выразил готовность защищать себя в суде. Соответствующее заявление Коми сделал 26 сентября в видеообращении, размещенном в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Мое сердце разрывается за министерство юстиции, но я глубоко верю в федеральную судебную систему. Я невиновен, так что давайте проведем суд», — заявил экс-глава ФБР в своем видеообращении. Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлено обвинение по двум уголовным статьям — в даче ложных показаний под присягой и в воспрепятствовании работе Конгресса США.  Расследование против бывшего директора ФБР началось летом 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...