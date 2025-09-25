Финансист раскрыла, какие вклады в банках по-прежнему выгодны

Несмотря на снижение ключевой ставки, на рынке все еще можно найти выгодные предложения по банковским вкладам. Выбор оптимального варианта зависит от целого ряда факторов, включая финансовые цели вкладчика и сопутствующие условия. Об этом рассказала международный финансовый советник Мария Ермилова.
«Выбор зависит от размера минимальной суммы, срока размещения, наличия дополнительных условий и привлекательности процентной ставки. При этом важно смотреть на сопутствующие условия», — рассказала Ермилова агентству «Прайм».
Эксперт отметила, что некоторые банки предлагают ставки до 30% годовых для отдельных категорий клиентов на короткий срок. Также на рынке есть варианты для получения стабильного дохода в ближайшие 3-6 месяцев и вклады с высокой ставкой на один месяц для тех, кому важна возможность быстрого вывода средств. Для консервативных инвесторов оптимальным выбором станут вклады со ставкой 16-18%. Ермилова посоветовала перед принятием решения внимательно изучать все условия и при необходимости консультироваться с финансовыми специалистами.
Ранее крупнейшие банки страны, включая Сбербанк, ВТБ, Т-банк и Альфа-Банк, уже объявили о снижении ставок по кредитам и депозитам вслед за решением Банка России уменьшить ключевую ставку. Это привело к пересмотру условий по вкладам и появлению новых предложений с повышенными ставками на короткие сроки, что расширило возможности для вкладчиков при выборе оптимального способа сбережения средств.
