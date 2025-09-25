25 сентября 2025

Финансист раскрыла, какие вклады в банках по-прежнему выгодны

Финансист Ермилова: самые выгодные вклады — с высокой ставкой
Финансист рассказала, как защитить сбережения от инфляции
Финансист рассказала, как защитить сбережения от инфляции

Несмотря на снижение ключевой ставки, на рынке все еще можно найти выгодные предложения по банковским вкладам. Выбор оптимального варианта зависит от целого ряда факторов, включая финансовые цели вкладчика и сопутствующие условия. Об этом рассказала международный финансовый советник Мария Ермилова.

«Выбор зависит от размера минимальной суммы, срока размещения, наличия дополнительных условий и привлекательности процентной ставки. При этом важно смотреть на сопутствующие условия», — рассказала Ермилова агентству «Прайм». 

Эксперт отметила, что некоторые банки предлагают ставки до 30% годовых для отдельных категорий клиентов на короткий срок. Также на рынке есть варианты для получения стабильного дохода в ближайшие 3-6 месяцев и вклады с высокой ставкой на один месяц для тех, кому важна возможность быстрого вывода средств. Для консервативных инвесторов оптимальным выбором станут вклады со ставкой 16-18%. Ермилова посоветовала перед принятием решения внимательно изучать все условия и при необходимости консультироваться с финансовыми специалистами. 

Ранее крупнейшие банки страны, включая Сбербанк, ВТБ, Т-банк и Альфа-Банк, уже объявили о снижении ставок по кредитам и депозитам вслед за решением Банка России уменьшить ключевую ставку. Это привело к пересмотру условий по вкладам и появлению новых предложений с повышенными ставками на короткие сроки, что расширило возможности для вкладчиков при выборе оптимального способа сбережения средств.

