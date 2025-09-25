25 сентября 2025

ВСУ атаковали регионы России с помощью БПЛА, есть пострадавшие: онлайн-трансляция

Боевики ВСУ нанесли из «Града» удар по поселку в Брянской области
БПЛА атаковали Россию
БПЛА атаковали Россию Фото:

ВСУ атаковали регионы России с помощью БПЛА. Под угрозой оказались Орловская, Волгоградская и Курская области. В Брянской области нанесен удар из «Града» по мирным жителям, среди них есть пострадавшие. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

02:02В Курской области снят режим тревоги, связанной с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает оперштаб региона в своем telegram-канале.

02:01 Три взрыва прогремели в небе над Донецком. Они были слышны в разных районах города, сообщает РИА новости. В небе видны украинские БПЛА самолетного типа.

01:58 Число раненых мирных жителей в Белгородской области увеличилось до девяти, написал в своем telegram-канале губернатор области Александр Богомаз. Пострадавшим будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.

01:51 По гражданской инфраструктуре поселка Белая Березка Белгородской области был совершен массированный удар. Поредварительно, среди пострадавших есть мирные жители, в том числе ребенок. Все раненые получают необходимую медицинскую помощь, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

01:45 В Орловской области введен запрет на публикацию в средствах массовой информации и в интернете фото- и видеоматериалов, связанных с применением БПЛА, а также последствий атак с их использованием. Жителям региона были разосланы соответствующие уведомления от РСЧС.

01:43 В Волгоградской области введен режим «Беспилотная опасность». Граждан призывают сохранять спокойствие, воздерживаться от пребывания на открытых пространствах и не приближаться к оконным проемам. Местным пришли оповещения от РСЧС.

01:40 В Курской области зафиксирована угроза использования БПЛА. Подразделения противовоздушной обороны приведены в состояние готовности для отражения возможных атак, передает оперштаб региона.

01:38 В промежутке с 15:00 до 20:00 по мск дежурные подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них пять дронов были ликвидированы в небе над Белгородской областью, еще два — над Брянской областью, сообщает telegram-канал Минобороны РФ.

01:36 В Херсонской области объявлена угроза, связанная с беспилотными летательными аппаратами. Об этом проинформировал губернатор региона Владимир Сальдо в своем telegram-канале.

01:24 ВСУ нанесли вечером по поселку Белая Березка. Били «Градом» по мирным жителям. Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, передает губернатор Брянской области Богомаз.

