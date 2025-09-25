В России пройдут два звездопада

Осенние метеорные потоки Дракониды и Ориониды достигнут пика активности в октябре 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария. Согласно информации планетария, звездопад Драконид придется на ночь с 8 на 9 октября, а Ориониды можно будет наблюдать с 20 на 21 октября.
«Два метеорных потока достигнут максимума своего действия в начале и конце октября. 8-9 октября — Дракониды, 20-21 октября — Ориониды», — сообщили в Московском планетарии агентству ТАСС. По данным астрономов, в период активности Драконид скорость потока составит до 15 метеоров в час, а у Орионид интенсивность достигнет 20 метеоров в час.
Эксперты пояснили, что наилучшие условия для наблюдения звездопада будут во время Орионид. Это связано с тем, что их пик совпадет с новолунием, и ночное небо останется темным. При этом увидеть Дракониды будет сложнее из-за яркого света почти полной Луны, который снизит видимость слабых метеоров. Специалисты рекомендуют наблюдать звездопады за городом, вдали от искусственного освещения.
В сентябре 2025 года жители России уже могли наблюдать метеорный поток Сентябрьских Эпсилон-Персеид, пик которого пришелся на ночь с 8 на 9 сентября. Тогда основным препятствием для наблюдения послужила яркая Луна, скрывшая большинство слабых метеоров, однако самые яркие вспышки были заметны на небе. Осенние звездопады, такие как Дракониды и Ориониды, продолжат сезон наблюдений за метеорными потоками в октябре.
