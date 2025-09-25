25 сентября 2025

Власти закрыли небо над городом в Дании

Небо над датским Ольборгом закрыли из-за беспилотника
Небо над датским Ольборгом закрыли из-за беспилотника

Власти Дании закрыли воздушное пространство над городом Ольборг из-за угрозы безопасности. Причиной стал замеченный в этом районе беспилотник. Об этом сообщает полицию Северной Ютландии. 

«Мы закрыли здесь воздушное пространство в 23:40. Весь день там наблюдалось огромное количество людей, и один из наших людей обнаружил что-то похожее на беспилотник», — сказал дежурный офицер Кристиан Тилстед телеканалу TV2. Сообщается, что для обеспечения порядка в аэропорт были направлены дополнительные силы полиции.

За последние недели инциденты с появлением неизвестных беспилотников фиксировались не только в Ольборге, но и над другими аэропортами Дании, включая стратегически важную авиабазу ВВС в Скридструпе, а также вблизи Эсбьерга и Сеннерборга. Подобные случаи приводили к временной приостановке работы воздушных гаваней и введению ограничений ради безопасности, что ранее уже происходило и в Копенгагене.

