Путин снизил влияние Запада на Армению через АЭС

Президент Владимир Путин укрепил позиции России на Кавказе. На встрече в Кремле 26 сентября с премьер-министром Армении Николом Пашиняном он обсудил модернизацию АЭС в Республике и другие варианты сотрудничества в этой области. Как объяснил URA.RU старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов, реальная политика показала Еревану, что опираться только на Запад невозможно, от отношений с Москвой не уйти, хотя бы из-за того, что у России самые передовые атомные технологии.
Встреча Путина и Пашиняна прошла уже поздно ночью после серии международных контактов с иностранными гостями Глобального атомного форума, проходившего 25 сентября в Москве на ВДНХ. В начале встречи президент России поблагодарил премьера Армении за посещение форума.
«Это естественно, поскольку все-таки в Армении функционирует — и давно — атомная электростанция, которая, как вы сами на форуме сказали, обеспечивает 30% электроэнергии в стране. <...> И „Росатом“ работает сейчас над продлением срока работы этой АЭС», — заявил Путин.
Между странами растет товарооборот, он уже достиг 11,7 млрд долларов, отношения развиваются и по другим направлениям, продолжил российский лидер. «У нас всегда есть о чем поговорить. <...> Добро пожаловать еще раз», — тепло сказал российский лидер.
В свою очередь Пашинян признался, что узнал в Москве много нового об атомных технологиях. Сейчас Армения работает с «Росатомом» над продлением срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года, сообщил он. Кроме того, Армения ищет удобные проекты малых модульных АЭС, обсуждает эту тему с Россией. «Повестка в наших отношениях очень богатая», — согласился Пашинян с Путиным. Далее встреча проходила в закрытом режиме.
Отношения между Россией и Арменией выстраиваются не без шероховатостей из-за стремления Еревана активно сотрудничать с Западом, что зачастую приводит к разногласиям. Наглядный пример — стремление Армении в ЕС, что несовместимо с ее членством в ЕАЭС, на что не раз указывала Москва. Несмотря на это Путин и Пашинян регулярно встречаются и поддерживают контакты, в прошлый раз они виделись меньше месяца назад — 31 августа в Китае, летом они дважды разговаривали по телефону.
Новая встреча подтвердила, что Россия остается важным игроком на Кавказе, считает Ахмет Ярлыкапов. По его мнению, Путин и Пашинян показали настоящий политический прагматизм.
"Когда все непросто в отношениях, как раз надо встречаться, сверять часы, говорить. Реальная политика показывает руководству Армении, что не все так просто, как они думали, что с Россией нужно считаться", — добавил собеседник URA.RU.
Россия и Армения — две близкие страны и просто «обречены на взаимодействие, но лучше, чтобы это было сотрудничество», продолжил эксперт. Такая конфигурация побуждает Путина и Пашиняна встречаться.
Между странами есть и вполне конкретные сферы взаимного интереса. Встреча двух лидеров прошла на фоне «Мировой атомной недели» в Москве, и российский мирный атом нужен Армении.
В стране действует одна АЭС с двумя энергоблоками, введенными еще в 1976 и 1980 годах. После Спитакского землетрясения станцию остановили в марте 1989 году, но один из энергоблоков перезапустили в 90-е. В 2021 году при помощи «Росатома» закончилась его модернизация, срок эксплуатации пока продлили до 2026 года. Сейчас стоит задача продлить срок его службы, чтобы к 2036 году заменить на новый энергоблок. Хотя есть идея и вовсе построить новую станцию.
Армении нужна новая АЭС, поделился мнением заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков на полях атомного форума. Самым логичным стало бы решение этой задачи при помощи «Росатома», который дает «самый широкий набор возможностей использования атома в мирных целях», отметил Ярлыкапов. «Армения, скорее всего, понимает, что российский вариант — лучший в плане соотношения цены и качества», — заключил политолог.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.