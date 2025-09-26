Южная Корея открыла огонь по кораблю КНДР

Вооруженные силы Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как торговое судно КНДР пересекло северную ограничительную линию (NLL) в Желтом море. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.
Ранее в 2019 году на фоне напряженности между Северной Кореей и другими странами сообщалось о неудачной секретной операции спецназа ВМС США на территории КНДР, целью которой было установить устройство для перехвата переговоров северокорейского руководства. Операция завершилась провалом после столкновения с патрульным катером КНДР, и долгое время информация о ней оставалась засекреченной.
