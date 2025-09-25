Девять мирных жителей ранены при ударе ВСУ по брянскому поселку

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Белая Березка в Брянской области количество раненых среди мирных жителей увеличилось до девяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Количество раненых мирных жителей увеличилось до девяти. ВСУ били "Градом" по мирным жителям», — написал Богомаз в telegram-канале. После удара все раненые были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь.
Ранее власти сообщали, что в результате массированного удара ВСУ из РСЗО «Град» по Белой Березке пострадали мирные жители, в том числе ребенок. Подобные обстрелы со стороны украинских сил уже фиксировались в других приграничных регионах России, например, в Белгороде, где также были ранены мирные граждане.
