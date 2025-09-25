Хуситы выпустили гиперзвуковую ракету по Тель-Авиву

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар гиперзвуковой баллистической ракетой по нескольким объектам в районе Тель-Авива. Об этом заявил официальный представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа. По его словам, атака была проведена с использованием ракеты нового типа «Палестина-2» и нацелена на «важные цели» в районе Яффо.
«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию с использованием многозарядной гиперзвуковой баллистической ракеты „Палестина-2“, атаковавшей несколько важных целей в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив). Операция успешно достигла своей цели», — заявил представитель хуситов. Заявление прозвучало в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.
Яхья Сариа также отметил, что силы противовоздушной обороны хуситов запустили несколько ракет класса «земля — воздух» по израильским самолетам, атаковавшим столицу Йемена. По его утверждению, часть авиации была вынуждена покинуть воздушное пространство страны без выполнения боевых задач.
Ранее хуситы неоднократно угрожали ударами по Израилю в ответ на военную операцию в секторе Газа и с ноября 2023 года атаковали более ста судов в Красном море и Аденском заливе. Израильские военные сообщали о перехвате ракет, выпущенных из Йемена, за пределами воздушного пространства страны. Хуситы заявляют, что подобные атаки будут продолжаться до прекращения израильской операции в Газе.
