25 сентября 2025

Экс-директору ФБР Коми предъявили обвинения в двух преступлениях

Джеймсу Коми предъявлено обвинение по двум пунктам
Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлено обвинение по двум уголовным статьям — в даче ложных показаний под присягой и в воспрепятствовании работе Конгресса США. Об этом сообщает телеканал Fox News Digital со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия.

Предметом разбирательства стали показания Коми, данные им 30 сентября 2020 года на слушаниях в Конгрессе. Тогда экс-глава ФБР отвечал на вопросы о деталях расследования возможных связей штаба Дональда Трампа с Россией — операции, проходившей в ведомстве под кодовым названием «Ураган перекрестного огня».

В сообщении телеканала отмечается, что расследование против бывшего директора ФБР началось летом 2025 года. Следователи сосредоточились на анализе стенограмм и документов, а также опрашивали бывших и нынешних сотрудников бюро. Решение большого жюри стало результатом длительной проверки всех обстоятельств дела и свидетельских показаний.

Ранее Конгресс США уже проводил масштабные расследования, связанные с громкими делами, в том числе по делу финансиста Джеффри Эпштейна, материалы которого были опубликованы комитетом по надзору Палаты представителей. Тогда в рамках разбирательства вызывались на допросы высокопоставленные лица, а ФБР подвергалось критике за скрытие некоторых сведений.

