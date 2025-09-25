Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу и беседу с генсеком ООН Антонио Гутерришем в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сергей Лавров встретился с Генсеком ООН [Антонио Гутерришем]», — рассказала Захарова в своем telegram-канале. И показала фотографию, где стороны жмут друг другу руки.
Ранее Лавров встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Министр иностранных дел также провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Обе переговорные сессии проходят в нью-йоркской штаб-квартире ООН и были посвящены обсуждению ключевых тем международной безопасности и взаимодействия.
