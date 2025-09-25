25 сентября 2025

Телевизионный агент, который вывел на экране легендарный сериал, умер в США

Умер выведший на экраны «Теорию большого взрыва» телевизионный агент Боб Бродер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Голливуд прощается с Бобом Бродером, агентом звездных шоураннеров
Голливуд прощается с Бобом Бродером, агентом звездных шоураннеров Фото:

В США в возрасте 85 лет скончался телевизионный агент Боб Бродер, благодаря работе которого на экраны вышел сериал «Теория большого взрыва». Бродер также был известен как продюсер и исполнительный директор компании Chuck Lorre Productions. Об этом сообщила его семья.

«Умер телевизионный агент, продюсер и исполнительный директор компании Chuck Lorre Productions Боб Бродер. Ему было 85 лет», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление семьи продюсера. 

Бродер более 40 лет представлял интересы шоураннеров, сценаристов и режиссеров. Он участвовал в создании множества успешных телепроектов, среди которых «Веселая компания», «Фрейзер», «Два с половиной человека» и «Американская семейка». Свою карьеру Бродер начал в 1978 году, основав агентство Broder Kurland, которое позже было продано ICM Partners, где он занял руководящий пост. Впоследствии он перешел в продюсерскую компанию Chuck Lorre Productions по приглашению своего бывшего клиента Чака Лорри.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве на 59-м году жизни умер исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В США в возрасте 85 лет скончался телевизионный агент Боб Бродер, благодаря работе которого на экраны вышел сериал «Теория большого взрыва». Бродер также был известен как продюсер и исполнительный директор компании Chuck Lorre Productions. Об этом сообщила его семья. «Умер телевизионный агент, продюсер и исполнительный директор компании Chuck Lorre Productions Боб Бродер. Ему было 85 лет», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление семьи продюсера.  Бродер более 40 лет представлял интересы шоураннеров, сценаристов и режиссеров. Он участвовал в создании множества успешных телепроектов, среди которых «Веселая компания», «Фрейзер», «Два с половиной человека» и «Американская семейка». Свою карьеру Бродер начал в 1978 году, основав агентство Broder Kurland, которое позже было продано ICM Partners, где он занял руководящий пост. Впоследствии он перешел в продюсерскую компанию Chuck Lorre Productions по приглашению своего бывшего клиента Чака Лорри. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве на 59-м году жизни умер исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...