Телевизионный агент, который вывел на экране легендарный сериал, умер в США

В США в возрасте 85 лет скончался телевизионный агент Боб Бродер, благодаря работе которого на экраны вышел сериал «Теория большого взрыва». Бродер также был известен как продюсер и исполнительный директор компании Chuck Lorre Productions. Об этом сообщила его семья.
«Умер телевизионный агент, продюсер и исполнительный директор компании Chuck Lorre Productions Боб Бродер. Ему было 85 лет», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление семьи продюсера.
Бродер более 40 лет представлял интересы шоураннеров, сценаристов и режиссеров. Он участвовал в создании множества успешных телепроектов, среди которых «Веселая компания», «Фрейзер», «Два с половиной человека» и «Американская семейка». Свою карьеру Бродер начал в 1978 году, основав агентство Broder Kurland, которое позже было продано ICM Partners, где он занял руководящий пост. Впоследствии он перешел в продюсерскую компанию Chuck Lorre Productions по приглашению своего бывшего клиента Чака Лорри.
Ранее URA.RU сообщало, что в Москве на 59-м году жизни умер исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.
