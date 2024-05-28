Житель Тюменской области погиб на СВО

В Нижнетавдинском районе Тюменской области простятся с Анатолием Тешаевым — командиром отделения огневой поддержки штурмовой роты, погибшим на СВО. Об этом сообщает мэрия района.
«В селе Велижаны состоится прощание с участником специальной военной операции, командиром отделения огневой поддержки штурмовой роты, рядовым Тешаевым Анатолием Шарифбековичем. Он родился 11 августа 2001 года, жил, учился и работал в селе Нижняя Тавда. Проходил службу по призыву в 2020 году, в феврале 2024 года принял решение служить по контракту. Погиб Анатолий 12 апреля», — рассказали в telegram-канале администрации района.
Похороны военного состоятся 30 мая в 11:00, на сельском кладбище. Ранее в Сладковском районе простились с рядовым Владиславом Татарченковым. На СВО он служил наводчиком мотострелкового отделения.
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