У Вечного огня в Аксарке простились с ямальцем, погибшим на СВО
При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб ямалец Василий Тарымов. Прощание с ним состоялось у Вечного огня в Аксарке (ЯНАО), сообщили в мэрии Приуральского района.
«Он погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. В Аксарке церемония прощания пройдёт в 12:00 у Вечного огня», — написано в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Тарымов погиб 14 мая 2024 года. Он добровольно отправился на фронт, чтобы сражаться за родину.
На СВО погиб военнослужащий из Аксарки
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!