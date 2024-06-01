01 июня 2024
31 мая 2024

В ЯНАО у Вечного огня попрощались с погибшим участником СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У Вечного огня в Аксарке простились с ямальцем, погибшим на СВО
У Вечного огня в Аксарке простились с ямальцем, погибшим на СВО Фото:

При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб ямалец Василий Тарымов. Прощание с ним состоялось у Вечного огня в Аксарке (ЯНАО), сообщили в мэрии Приуральского района.

«Он погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. В Аксарке церемония прощания пройдёт в 12:00 у Вечного огня», — написано в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Тарымов погиб 14 мая 2024 года. Он добровольно отправился на фронт, чтобы сражаться за родину.

На СВО погиб военнослужащий из Аксарки
На СВО погиб военнослужащий из Аксарки
Фото:

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При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб ямалец Василий Тарымов. Прощание с ним состоялось у Вечного огня в Аксарке (ЯНАО), сообщили в мэрии Приуральского района. «Он погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. В Аксарке церемония прощания пройдёт в 12:00 у Вечного огня», — написано в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Тарымов погиб 14 мая 2024 года. Он добровольно отправился на фронт, чтобы сражаться за родину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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