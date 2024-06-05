Президент Давосского форума рассказал Вовану и Лексусу свою версию подрыва «Северных потоков»

Клаус Шваб: Украина могла взорвать «Северные потоки» из-за недоверия к Германии

05 июня 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Вован и Лексус провели пранк над экономистом миллионера Клаусом Швабом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли по телефону президента Всемирного экономического форума в Давосе, миллионера Клауса Шваба. Они от имени экономиста Жака Аттали вывели Шваба на предположение, что к подрыву «Северных потоков» причастна именно Украина. «Мы не знаем, но это может быть правдоподобным объяснением, если предположить, что Украина не доверяла Германии и хотела создать ситуацию, которая сделала бы ФРГ физически, если позволите, независимой от российского газа», — сказал Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. Запись разговора опубликована в их telegram-канале. Клаус Шваб — основатель и руководитель престижного международного собрания Всемирного экономического форума. Ему 85 лет, экономист считается один из самых влиятельных людей на свете. Некоторые его называют «серым кардиналом». Взрывы на газопроводах «Северные потоки» были организованы в конце сентября 2022 года. Расследование продолжается до сих пор. Версии по предполагаемому виновнику различаются. Одни считают, что за терактом стоят США, другие предполагают, что за подрывами могут стоять Германия, Великобритания или даже Украина. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. «Ответы западных стран покажут, кто стоит за терактами на газопроводах», — отмечал глава Генпрокуратуры Игорь Краснов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли по телефону президента Всемирного экономического форума в Давосе, миллионера Клауса Шваба. Они от имени экономиста Жака Аттали вывели Шваба на предположение, что к подрыву «Северных потоков» причастна именно Украина. «Мы не знаем, но это может быть правдоподобным объяснением, если предположить, что Украина не доверяла Германии и хотела создать ситуацию, которая сделала бы ФРГ физически, если позволите, независимой от российского газа», — сказал Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. Запись разговора опубликована в их telegram-канале. Клаус Шваб — основатель и руководитель престижного международного собрания Всемирного экономического форума. Ему 85 лет, экономист считается один из самых влиятельных людей на свете. Некоторые его называют «серым кардиналом». Взрывы на газопроводах «Северные потоки» были организованы в конце сентября 2022 года. Расследование продолжается до сих пор. Версии по предполагаемому виновнику различаются. Одни считают, что за терактом стоят США, другие предполагают, что за подрывами могут стоять Германия, Великобритания или даже Украина. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. «Ответы западных стран покажут, кто стоит за терактами на газопроводах», — отмечал глава Генпрокуратуры Игорь Краснов.