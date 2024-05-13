Генпрокурор РФ ответил, когда станет известно, кто стоит за подрывом «Северных потоков»

Краснов: ответы западных стран покажут, кто стоит за терактами на газопроводах
© Служба новостей «URA.RU»
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РФ призывает Запад к расследованию, передает Игорь Краснов
РФ призывает Запад к расследованию, передает Игорь Краснов Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы Генеральной прокуратуры РФ о расследовании взрывов на газопроводах "Северные потоки" помогут выявить виновных. Об этом заявил глава ведомства Игорь Краснов. 

"Полагаю, их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями", — заявил Краснов в беседе с РИА Новости. По его словам, РФ продолжает призывать Запад к сотрудничеству по расследованию дела. 

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что за подрывом газопровода «Северный поток» стоят США. Также они причастны к разрушению внутреннего энергоснабжения союзника по НАТО — Германии. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что США причастны к подрыву газопровода. 

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Ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы Генеральной прокуратуры РФ о расследовании взрывов на газопроводах "Северные потоки" помогут выявить виновных. Об этом заявил глава ведомства Игорь Краснов.  "Полагаю, их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями", — заявил Краснов в беседе с РИА Новости. По его словам, РФ продолжает призывать Запад к сотрудничеству по расследованию дела.  Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что за подрывом газопровода «Северный поток» стоят США. Также они причастны к разрушению внутреннего энергоснабжения союзника по НАТО — Германии. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что США причастны к подрыву газопровода. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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