12 июня 2024

Минфин США внес в черный список 18 компаний из Турции из-за санкций против РФ

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Евросоюз. Курган, флаг турции
Часть компаний занимается импортом и экспортом товаров различного назначения Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство финансов США объявило о введении санкций против 18 турецких компаний. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Уточняется, что эти меры стали частью расширения американских ограничений, направленных против РФ.

«Компании зарегистрированы в различных городах Турции, большинство из них — в Стамбуле. Есть фирмы из Антальи, Коньи, Анкары, Бурсы. Часть попавших в список компаний занимается импортом и экспортом товаров различного назначения», — говорится в сообщении американского Минфина.

Там уточнили, что два предприятия являются верфями, которые обслуживают или строят морские суда. Несколько компаний занимаются поставками промышленного оборудования различного назначения и комплектующих, а также обслуживают агрегаты на промышленных объектах.

Накануне США расширили санкции против России, введя более 300 новых ограничений. Они коснулись Мосбиржи, проектов СПГ и IT. В список также вошли и китайские компании и предприниматели.

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Министерство финансов США объявило о введении санкций против 18 турецких компаний. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Уточняется, что эти меры стали частью расширения американских ограничений, направленных против РФ. «Компании зарегистрированы в различных городах Турции, большинство из них — в Стамбуле. Есть фирмы из Антальи, Коньи, Анкары, Бурсы. Часть попавших в список компаний занимается импортом и экспортом товаров различного назначения», — говорится в сообщении американского Минфина. Там уточнили, что два предприятия являются верфями, которые обслуживают или строят морские суда. Несколько компаний занимаются поставками промышленного оборудования различного назначения и комплектующих, а также обслуживают агрегаты на промышленных объектах. Накануне США расширили санкции против России, введя более 300 новых ограничений. Они коснулись Мосбиржи, проектов СПГ и IT. В список также вошли и китайские компании и предприниматели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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