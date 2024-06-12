Минфин США внес в черный список 18 компаний из Турции из-за санкций против РФ

13 июня 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

Часть компаний занимается импортом и экспортом товаров различного назначения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство финансов США объявило о введении санкций против 18 турецких компаний. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Уточняется, что эти меры стали частью расширения американских ограничений, направленных против РФ. «Компании зарегистрированы в различных городах Турции, большинство из них — в Стамбуле. Есть фирмы из Антальи, Коньи, Анкары, Бурсы. Часть попавших в список компаний занимается импортом и экспортом товаров различного назначения», — говорится в сообщении американского Минфина. Там уточнили, что два предприятия являются верфями, которые обслуживают или строят морские суда. Несколько компаний занимаются поставками промышленного оборудования различного назначения и комплектующих, а также обслуживают агрегаты на промышленных объектах. Накануне США расширили санкции против России, введя более 300 новых ограничений. Они коснулись Мосбиржи, проектов СПГ и IT. В список также вошли и китайские компании и предприниматели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство финансов США объявило о введении санкций против 18 турецких компаний. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Уточняется, что эти меры стали частью расширения американских ограничений, направленных против РФ. «Компании зарегистрированы в различных городах Турции, большинство из них — в Стамбуле. Есть фирмы из Антальи, Коньи, Анкары, Бурсы. Часть попавших в список компаний занимается импортом и экспортом товаров различного назначения», — говорится в сообщении американского Минфина. Там уточнили, что два предприятия являются верфями, которые обслуживают или строят морские суда. Несколько компаний занимаются поставками промышленного оборудования различного назначения и комплектующих, а также обслуживают агрегаты на промышленных объектах. Накануне США расширили санкции против России, введя более 300 новых ограничений. Они коснулись Мосбиржи, проектов СПГ и IT. В список также вошли и китайские компании и предприниматели.