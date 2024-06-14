Небензя назвал саммит в Швейцарии попыткой «очковтирательства»

Предстоящий саммит является очередной попыткой "очковтирательства", а его главная цель — затащить страны Глобального Юга на «сходку» против России. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он также отметил, что конференция выступает очередной попыткой предъявить России ультиматум.
«Затеянное Швейцарией мероприятие именуется авторами „мирной конференцией“. Это очередная попытка "очковтирательства". Запад всеми доступными средствами старается затащить страны Глобального Юга на антироссийскую „сходку“», — заявил Небензя. По его мнению, целью этого мероприятия является предъявление РФ ультиматума в виде «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского.
Конференция по Украине пройдет 15-16 июня на курорте в Швейцарии. Ожидается участие около 80 стран, однако ряд ключевых мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена и генсека ООН Антониу Гутерреша, не примут в ней участие.
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