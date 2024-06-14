АН-26 не долетел до аэропорта один километр (архивное фото)
Самолет АН-26 совершил жесткую посадку возле аэропорта Утренний, специалисты департамента природных ресурсов ликвидируют нефтеразлив на Пякупуре, в Москве задержан экс-сотрудник Росреестра ЯНАО. Об этих и других событиях к вечеру 14 июня рассказывает URA.RU.
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