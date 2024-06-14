Жесткая посадка АН-26 в ЯНАО и задержание экс-чиновника ямальского Росреестра: главные события 14 июня

Самолет АН-26 совершил жесткую посадку возле аэропорта Утренний
© Служба новостей «URA.RU»
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АН-26 не долетел до аэропорта один километр (архивное фото)
АН-26 не долетел до аэропорта один километр (архивное фото) Фото:

Самолет АН-26 совершил жесткую посадку возле аэропорта Утренний, специалисты департамента природных ресурсов ликвидируют нефтеразлив на Пякупуре, в Москве задержан экс-сотрудник Росреестра ЯНАО. Об этих и других событиях к вечеру 14 июня рассказывает URA.RU. 

  • В Москве задержали бывшего чиновника Росреестра ЯНАО, причастного к коррупционному скандалу. По данным URA.RU, речь идет о Максиме Григорьеве, ранее возглавлявшем отдел управления Росреестра. 
  • На реке Пякупур рыбаки обнаружили нефтяное пятно. Специалисты департамента природных ресурсов Ямала оперативно выехали на место и начали ликвидацию загрязнения. 
  • Ученые из Уральского государственного лесотехнического университета прибыли на Ямал, чтобы провести мастер-классы по благоустройству территорий. Екатеринбуржцы разберут проблемные кейсы и научат представителей окружных администраций обрезке деревьев и кустарников. 
  • Аэропорты Тарко-Сале, Надыма и Тольки получили новое оборудование и спецтехнику. Среди новинок — комплексы для досмотра багажа и ручной клади, снегоочистители и источники электропитания. 
  • Артистка Ямальской филармонии и кандидат в депутаты городской думы Салехарда Екатерина Салиндер выпустила клип на свою песню. Особенностью клипа является съемка певицы с живым медведем.  
  • Свою работу в ЯНАО начал общественный штаб по независимому наблюдению за выборами. В состав штаба вошли политологи, журналисты, юристы и лидеры общественного мнения округа. 
  • Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль обращение медиков из Лабытнанги. Сотрудники больницы заявили, что им пять месяцев не платят повышенный оклад и премии. Прокуратура Лабытнанги начала проверку по данному факту. 
  • Ямал взял шефство над Авдеевкой. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что ямальские инженеры видят возможности для восстановления инфраструктуры города.
  • ЯНАО стал лучшим регионом в РФ для развития молодежи. Рейтинг был составлен по итогам первых месяцев текущего года. 
  • Российский певец Слава Мэрлоу выступит в Салехарде. Концерт пройдет в День молодежи. 
  • Губернатор ЯНАО познакомился с управленческим опытом Сахалинской области. Ямальской делегации продемонстрировали лучшие проекты в социальной, газовой и агрономической сферах. 

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Самолет АН-26 совершил жесткую посадку возле аэропорта Утренний, специалисты департамента природных ресурсов ликвидируют нефтеразлив на Пякупуре, в Москве задержан экс-сотрудник Росреестра ЯНАО. Об этих и других событиях к вечеру 14 июня рассказывает URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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