Экс-премьер Украины оценил мобилизационные ресурсы ВСУ

Экс-премьер Украины Азаров: ВСУ все еще способны на мобилизацию ресурсов
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ВСУ зависят от поставок западного оружия, уточнил бывший премьер Украины
ВСУ зависят от поставок западного оружия, уточнил бывший премьер Украины Фото:

Мобилизационные ресурсы ВСУ все еще не исчерпаны. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Мобилизационные ресурсы еще не исчерпаны, и, если будут поставляться деньги, оружие, какие тут вопросы? Сколько американцы будут считать нужным их финансировать и поставлять им оружие в необходимых объемах, столько они и будут сражаться», — заявил Азаров в интервью «Известиям».

Согласно опубликованным данным Киевского международного института социологии (КМИС), большинство украинцев высказались против нового закона о мобилизации. Президент России Владимир Путин отмечал, что Запад готов воевать в конфликте «до последнего украинца».

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Мобилизационные ресурсы ВСУ все еще не исчерпаны. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Мобилизационные ресурсы еще не исчерпаны, и, если будут поставляться деньги, оружие, какие тут вопросы? Сколько американцы будут считать нужным их финансировать и поставлять им оружие в необходимых объемах, столько они и будут сражаться», — заявил Азаров в интервью «Известиям». Согласно опубликованным данным Киевского международного института социологии (КМИС), большинство украинцев высказались против нового закона о мобилизации. Президент России Владимир Путин отмечал, что Запад готов воевать в конфликте «до последнего украинца».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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