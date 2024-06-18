Мобилизационные ресурсы ВСУ все еще не исчерпаны. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Мобилизационные ресурсы еще не исчерпаны, и, если будут поставляться деньги, оружие, какие тут вопросы? Сколько американцы будут считать нужным их финансировать и поставлять им оружие в необходимых объемах, столько они и будут сражаться», — заявил Азаров в интервью «Известиям».
Согласно опубликованным данным Киевского международного института социологии (КМИС), большинство украинцев высказались против нового закона о мобилизации. Президент России Владимир Путин отмечал, что Запад готов воевать в конфликте «до последнего украинца».
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