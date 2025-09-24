Рубио отметил «выдающееся терпение» Трампа в надежде на прорыв в переговорах

Президент США Дональд Трамп проявил «экстраординарное терпение», воздерживаясь от введения новых санкций против России. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на заседании Совета безопасности ООН по Украине.
«Президент проявил экстраординарное терпение в том, что касается не введения дополнительных санкций в надежде на прорыв (в переговорах прим. ред.)», — отметил Рубио. Его слова передает РИА Новости.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что Вашингтон ожидает от Киева конкретных шагов по снижению напряженности и продвижению к мирному соглашению, а также не исключает пересмотра своей позиции по санкциям, если дипломатические усилия не принесут результатов. Одной из проблем на переговорах остается вопрос легитимности украинской власти после истечения полномочий Владимира Зеленского в мае 2024 года.
