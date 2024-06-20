В Тюмени из-за Дня молодежи перекроют дороги в Заречной части города. Карта

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Дороги перекроют на один день - 29 июня
Дороги перекроют на один день - 29 июня Фото:

В Тюмени перекроют дорожное движение в Заречном районе города 29 июня из-за празднования Дня молодежи. Об этом сообщает городская администрация.

«В связи с проведением Дня молодежи с 08:00 до 23:00 часов 29 июня будет прекращено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог от ул. Берегова до ул. Большая Заречная. Схемы объезда: ул. Большая Заречная, ул. Щербакова», — указано в сообщении.

Водителей просят быть внимательными при выборе маршрутов. Полный список улиц, которые перекроют 29 июня:

  • ул. Береговая, на участке от ул. Щербакова до ул. Поперечной;
  • ул. Поперечная, на участке от ул. Большой Заречной до ул. Береговой;
  • ул. Красноармейская, от ул. Большой Заречной до ул. Береговой.
Карта перекрытия дорог в Заречной части Тюмени 29 июня
Карта перекрытия дорог в Заречной части Тюмени 29 июня
Фото:

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В Тюмени перекроют дорожное движение в Заречном районе города 29 июня из-за празднования Дня молодежи. Об этом сообщает городская администрация. «В связи с проведением Дня молодежи с 08:00 до 23:00 часов 29 июня будет прекращено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог от ул. Берегова до ул. Большая Заречная. Схемы объезда: ул. Большая Заречная, ул. Щербакова», — указано в сообщении. Водителей просят быть внимательными при выборе маршрутов. Полный список улиц, которые перекроют 29 июня:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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