Дороги перекроют на один день - 29 июня
В Тюмени перекроют дорожное движение в Заречном районе города 29 июня из-за празднования Дня молодежи. Об этом сообщает городская администрация.
«В связи с проведением Дня молодежи с 08:00 до 23:00 часов 29 июня будет прекращено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог от ул. Берегова до ул. Большая Заречная. Схемы объезда: ул. Большая Заречная, ул. Щербакова», — указано в сообщении.
Водителей просят быть внимательными при выборе маршрутов. Полный список улиц, которые перекроют 29 июня:
- ул. Береговая, на участке от ул. Щербакова до ул. Поперечной;
- ул. Поперечная, на участке от ул. Большой Заречной до ул. Береговой;
- ул. Красноармейская, от ул. Большой Заречной до ул. Береговой.
Карта перекрытия дорог в Заречной части Тюмени 29 июня
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