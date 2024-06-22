Минобороны РФ впервые сообщило о поражении канадской БМП Senator

ВС РФ впервые уничтожили канадский бронеавтомобиль Senator в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, боевая бронированная машина Senator канадского производства», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, там добавили, что российские войска уничтожили британскую 155-мм гаубицу FH-70, американскую гаубицу М198, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
Ранее российские военнослужащие поразили склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ. Как отметили в Минобороны РФ, с этого объекта осуществлялись разгрузка и распределение вооружения и военной техники, которые страны Запада поставляют Киеву, передает RT.
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