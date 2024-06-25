«Женское движение Единой России» позаботится о трудоустройстве бойцов СВО

25 июня 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Специалисты помогают вернувшимся военным выбрать дальнейшую сферу деятельности Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Женское движение Единой России» поможет участникам СВО, находящимся на лечении, пройти переобучение и получить новую специальность. Об этом сообщила пресс-служба партии. «Представители партии и специалисты службы занятости будут посещать лечебные и санаторные учреждения, заниматься перепрофилированием, обучением и дальнейшим трудоустройством военнослужащих, которые проходят там лечение и реабилитацию», — рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Ее слова приводятся на официальном сайте партии. Парламентарий добавила, что многие военнослужащие не знают, куда пойти, как составить резюме и как воспользоваться порталом «Работа России». Поэтому важно, чтобы в момент восстановления к ним приходили на помощь сотрудники службы занятости. Кроме того, замдиректора Центра занятости населения Московской области Александр Пуюл заявил, что специалисты помогают вернувшимся военным выбрать дальнейшую сферу деятельности и подбирают для них удобный график и формат работы. Сотрудники исходят из индивидуальных потребностей каждого гражданина, а также ведется отдельный учет участников, заключил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Женское движение Единой России» поможет участникам СВО, находящимся на лечении, пройти переобучение и получить новую специальность. Об этом сообщила пресс-служба партии. «Представители партии и специалисты службы занятости будут посещать лечебные и санаторные учреждения, заниматься перепрофилированием, обучением и дальнейшим трудоустройством военнослужащих, которые проходят там лечение и реабилитацию», — рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Ее слова приводятся на официальном сайте партии. Парламентарий добавила, что многие военнослужащие не знают, куда пойти, как составить резюме и как воспользоваться порталом «Работа России». Поэтому важно, чтобы в момент восстановления к ним приходили на помощь сотрудники службы занятости. Кроме того, замдиректора Центра занятости населения Московской области Александр Пуюл заявил, что специалисты помогают вернувшимся военным выбрать дальнейшую сферу деятельности и подбирают для них удобный график и формат работы. Сотрудники исходят из индивидуальных потребностей каждого гражданина, а также ведется отдельный учет участников, заключил он.