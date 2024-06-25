25 июня 2024

Тюменцы раскупили билеты на фестиваль в Тобольске, который откроет Бурунов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тобольск, тобольск, тобольский кремль, виды города, виды тобольска
Первый день фестиваля пройдет в формате open air Фото:

Жители Тюмени раскупили все самые дорогие билеты на первый день фестиваля «Лето в Тобольском кремле», который будет вести актер Сергей Бурунов. Информация об этом размещена на официальном сайте мероприятия.

«Большой концерт „Ключ к Сибири“. Дата проведения: 6 июля. Все дорогие билеты распроданы», — указано на сайте мероприятия.

Концерт «Ключ к Сибири» состоится в формате open air и откроет XV Музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле». Мероприятие пройдет на территории Софийского двора. Участниками вечера станут звезды российского кино — Сергей Бурунов, Сергей Шакуров, Александра Ребенок, а также Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени раскупили все самые дорогие билеты на первый день фестиваля «Лето в Тобольском кремле», который будет вести актер Сергей Бурунов. Информация об этом размещена на официальном сайте мероприятия. «Большой концерт „Ключ к Сибири“. Дата проведения: 6 июля. Все дорогие билеты распроданы», — указано на сайте мероприятия. Концерт «Ключ к Сибири» состоится в формате open air и откроет XV Музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле». Мероприятие пройдет на территории Софийского двора. Участниками вечера станут звезды российского кино — Сергей Бурунов, Сергей Шакуров, Александра Ребенок, а также Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...