Тюменцы раскупили билеты на фестиваль в Тобольске, который откроет Бурунов

26 июня 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Первый день фестиваля пройдет в формате open air Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители Тюмени раскупили все самые дорогие билеты на первый день фестиваля «Лето в Тобольском кремле», который будет вести актер Сергей Бурунов. Информация об этом размещена на официальном сайте мероприятия. «Большой концерт „Ключ к Сибири“. Дата проведения: 6 июля. Все дорогие билеты распроданы», — указано на сайте мероприятия. Концерт «Ключ к Сибири» состоится в формате open air и откроет XV Музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле». Мероприятие пройдет на территории Софийского двора. Участниками вечера станут звезды российского кино — Сергей Бурунов, Сергей Шакуров, Александра Ребенок, а также Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюмени раскупили все самые дорогие билеты на первый день фестиваля «Лето в Тобольском кремле», который будет вести актер Сергей Бурунов. Информация об этом размещена на официальном сайте мероприятия. «Большой концерт „Ключ к Сибири“. Дата проведения: 6 июля. Все дорогие билеты распроданы», — указано на сайте мероприятия. Концерт «Ключ к Сибири» состоится в формате open air и откроет XV Музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле». Мероприятие пройдет на территории Софийского двора. Участниками вечера станут звезды российского кино — Сергей Бурунов, Сергей Шакуров, Александра Ребенок, а также Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника.