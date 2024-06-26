Тюменский губернатор принял участие в молодежном форуме «УТРО» в Екатеринбурге. Видео

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Александр Моор на пресс-конференции в честь образования Тюменской области. Тюмень , моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с участниками молодежного форума «УТРО» Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в молодежном форуме «УТРО», который проходит с 22 по 28 июня в Екатеринбурге. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор работает на форуме молодежи Уральского федерального округа „УТРО“. Форум проходит в Екатеринбурге, на базе кампуса Уральского федерального университета. Александр Моор осмотрел площадку форума и ознакомился с инфраструктурой студенческого городка», — указано в публикации Информационного центра Тюменской области.

Во время встречи с участниками форума тюменский губернатор прошел блиц-опрос, во время которого заявил, что пешим прогулкам предпочитает езду на автомобиле, а пробежкам — занятия в тренажерным залом. На вопрос о том, кто станет новым мэром Тюмени, Моор ответил, что это будет «достойный человек».

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в молодежном форуме «УТРО», который проходит с 22 по 28 июня в Екатеринбурге. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Губернатор Тюменской области Александр Моор работает на форуме молодежи Уральского федерального округа „УТРО“. Форум проходит в Екатеринбурге, на базе кампуса Уральского федерального университета. Александр Моор осмотрел площадку форума и ознакомился с инфраструктурой студенческого городка», — указано в публикации Информационного центра Тюменской области. Во время встречи с участниками форума тюменский губернатор прошел блиц-опрос, во время которого заявил, что пешим прогулкам предпочитает езду на автомобиле, а пробежкам — занятия в тренажерным залом. На вопрос о том, кто станет новым мэром Тюмени, Моор ответил, что это будет «достойный человек».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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