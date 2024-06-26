Тюменский губернатор принял участие в молодежном форуме «УТРО» в Екатеринбурге. Видео

26 июня 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с участниками молодежного форума «УТРО» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в молодежном форуме «УТРО», который проходит с 22 по 28 июня в Екатеринбурге. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Губернатор Тюменской области Александр Моор работает на форуме молодежи Уральского федерального округа „УТРО“. Форум проходит в Екатеринбурге, на базе кампуса Уральского федерального университета. Александр Моор осмотрел площадку форума и ознакомился с инфраструктурой студенческого городка», — указано в публикации Информационного центра Тюменской области. Во время встречи с участниками форума тюменский губернатор прошел блиц-опрос, во время которого заявил, что пешим прогулкам предпочитает езду на автомобиле, а пробежкам — занятия в тренажерным залом. На вопрос о том, кто станет новым мэром Тюмени, Моор ответил, что это будет «достойный человек». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в молодежном форуме «УТРО», который проходит с 22 по 28 июня в Екатеринбурге. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Губернатор Тюменской области Александр Моор работает на форуме молодежи Уральского федерального округа „УТРО“. Форум проходит в Екатеринбурге, на базе кампуса Уральского федерального университета. Александр Моор осмотрел площадку форума и ознакомился с инфраструктурой студенческого городка», — указано в публикации Информационного центра Тюменской области. Во время встречи с участниками форума тюменский губернатор прошел блиц-опрос, во время которого заявил, что пешим прогулкам предпочитает езду на автомобиле, а пробежкам — занятия в тренажерным залом. На вопрос о том, кто станет новым мэром Тюмени, Моор ответил, что это будет «достойный человек».