26 июня 2024

В Тюмени в четыре раза вырос спрос на аренду сапбордов

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на сапборды растет из-за сезона и хорошей погоды Фото:

Тюменцы стали чаще брать в аренду сапборды, спрос на них увеличился в четыре раза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».

«По данным Авито Услуг, в июне 2024 года спрос на аренду сапбордов и сап-прогулки вырос на 300% по сравнению с предыдущим месяцем. Его подстегнули начало летнего сезона, хорошая погода и рост популярности сапбординга», — сообщает пресс-служба.

Вырос спрос и на услуги тренеров по катанию на сапбордов — на 25%. Ранее URA.RU писало, что туристы в Тюмени чаще всего арендуют однокомнатные квартиры.

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Тюменцы стали чаще брать в аренду сапборды, спрос на них увеличился в четыре раза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «По данным Авито Услуг, в июне 2024 года спрос на аренду сапбордов и сап-прогулки вырос на 300% по сравнению с предыдущим месяцем. Его подстегнули начало летнего сезона, хорошая погода и рост популярности сапбординга», — сообщает пресс-служба. Вырос спрос и на услуги тренеров по катанию на сапбордов — на 25%. Ранее URA.RU писало, что туристы в Тюмени чаще всего арендуют однокомнатные квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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