В Тюмени в четыре раза вырос спрос на аренду сапбордов

27 июня 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Спрос на сапборды растет из-за сезона и хорошей погоды Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменцы стали чаще брать в аренду сапборды, спрос на них увеличился в четыре раза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «По данным Авито Услуг, в июне 2024 года спрос на аренду сапбордов и сап-прогулки вырос на 300% по сравнению с предыдущим месяцем. Его подстегнули начало летнего сезона, хорошая погода и рост популярности сапбординга», — сообщает пресс-служба. Вырос спрос и на услуги тренеров по катанию на сапбордов — на 25%. Ранее URA.RU писало, что туристы в Тюмени чаще всего арендуют однокомнатные квартиры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменцы стали чаще брать в аренду сапборды, спрос на них увеличился в четыре раза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «По данным Авито Услуг, в июне 2024 года спрос на аренду сапбордов и сап-прогулки вырос на 300% по сравнению с предыдущим месяцем. Его подстегнули начало летнего сезона, хорошая погода и рост популярности сапбординга», — сообщает пресс-служба. Вырос спрос и на услуги тренеров по катанию на сапбордов — на 25%. Ранее URA.RU писало, что туристы в Тюмени чаще всего арендуют однокомнатные квартиры.