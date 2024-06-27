27 июня 2024

В тюменских кафе готовят шаурму и шашлык из потенциально опасного мяса

В Тюмени три кафе уличили в закупке мяса без ветеринарных документов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Ресторан и кафе". Пермь , шашлык, общепит, бар, блюдо, кафе, ресторан, мясо
Из какого мяса сделаны блюда в кафе, определить невозможно Фото:

В Тюмени три кафе для приготовления блюд закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, что может представлять угрозу жизни и здоровью людей. Об этом URA.RU рассказали в управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

«В июне проведены надзорные мероприятия. Установлено, что „ШаурмаMIX“ (ИП Погудин С. А.), „Едатека.РФ“ (ИП Бешенцев А.Л). и кафе „Садж“ (ООО „ИРС“) не имеют регистрации в компонентах информационных систем „Цербер“ и „Меркурий“, а следовательно, закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления пищи и может представлять угрозу жизни и здоровью людей», — рассказали в ведомстве.

Предприниматели получили предостережения. Также информация для принятия мер направлена в Роспотребнадзор по Тюменской области.

Как ранее писало URA.RU, аналогичная ситуация сложилась и в двух других тюменских кафе. Hot doner и «Асса-Асса, любовь, огонь и мясо» закупали мясо без ветеринарных документов.

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В Тюмени три кафе для приготовления блюд закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, что может представлять угрозу жизни и здоровью людей. Об этом URA.RU рассказали в управлении Россельхознадзора по Тюменской области. «В июне проведены надзорные мероприятия. Установлено, что „ШаурмаMIX“ (ИП Погудин С. А.), „Едатека.РФ“ (ИП Бешенцев А.Л). и кафе „Садж“ (ООО „ИРС“) не имеют регистрации в компонентах информационных систем „Цербер“ и „Меркурий“, а следовательно, закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления пищи и может представлять угрозу жизни и здоровью людей», — рассказали в ведомстве. Предприниматели получили предостережения. Также информация для принятия мер направлена в Роспотребнадзор по Тюменской области. Как ранее писало URA.RU, аналогичная ситуация сложилась и в двух других тюменских кафе. Hot doner и «Асса-Асса, любовь, огонь и мясо» закупали мясо без ветеринарных документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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