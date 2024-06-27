В тюменских кафе готовят шаурму и шашлык из потенциально опасного мяса

В Тюмени три кафе для приготовления блюд закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, что может представлять угрозу жизни и здоровью людей. Об этом URA.RU рассказали в управлении Россельхознадзора по Тюменской области.
«В июне проведены надзорные мероприятия. Установлено, что „ШаурмаMIX“ (ИП Погудин С. А.), „Едатека.РФ“ (ИП Бешенцев А.Л). и кафе „Садж“ (ООО „ИРС“) не имеют регистрации в компонентах информационных систем „Цербер“ и „Меркурий“, а следовательно, закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления пищи и может представлять угрозу жизни и здоровью людей», — рассказали в ведомстве.
Предприниматели получили предостережения. Также информация для принятия мер направлена в Роспотребнадзор по Тюменской области.
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В Тюмени три кафе для приготовления блюд закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, что может представлять угрозу жизни и здоровью людей. Об этом URA.RU рассказали в управлении Россельхознадзора по Тюменской области. «В июне проведены надзорные мероприятия. Установлено, что „ШаурмаMIX“ (ИП Погудин С. А.), „Едатека.РФ“ (ИП Бешенцев А.Л). и кафе „Садж“ (ООО „ИРС“) не имеют регистрации в компонентах информационных систем „Цербер“ и „Меркурий“, а следовательно, закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления пищи и может представлять угрозу жизни и здоровью людей», — рассказали в ведомстве. Предприниматели получили предостережения. Также информация для принятия мер направлена в Роспотребнадзор по Тюменской области. Как ранее писало URA.RU, аналогичная ситуация сложилась и в двух других тюменских кафе. Hot doner и «Асса-Асса, любовь, огонь и мясо» закупали мясо без ветеринарных документов.