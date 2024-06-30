Свердловская музкомедия готовит громкую премьеру по Цвейгу

На сцене Свердловской музкомедии состоится премьера мюзикла «24 часа из жизни женщины» по мотивам одноименной новеллы Стефана Цвейга. Публике предложат не только новый перевод либретто, но и свежие музыкальные номера, которых не было в первоначальной версии — они сочетают в себе джаз и классику одновременно. Об этом рассказала главный режиссер музкомедии Нина Чусова.
«Музыка входит в кровь, она как текст. Она настолько в тебя входит, что живет вместе с артистом как составляющая его мысли, эмоций, жизни, нет ни одной лишней ноты. Где-то есть джазовые аранжировки, которые сделал Платон Газелериди, — они сочетаются с классикой. [Здесь] классика — это будто внутренний мир, а джаз — внешний мир», — объяснила Чусова на пресс-конференции в ТАСС.
Произведение, созданное композитором Сергеем Дрезниным в 2015 году, екатеринбуржцы увидят 3 и 4 июля. Сюжет будет завязан вокруг Мадам К — у нее умер муж, выросли дети и опустел дом, поэтому она стремится убежать от тоски и едет в Монте-Карло, где ее жизнь кардинально изменится. В роли Мадам К будет заслуженная артистка России Светлана Кочанова.
Ранее театр музкомедии презентовал постановку по мотивам романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». Для показа задействовали многоуровневые декорации, собак-актеров и элементы рок-музыки.
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