30 июня 2024

Свердловская музкомедия готовит громкую премьеру по Цвейгу

В Свердловской музкомедии пройдет показ «24 часа из жизни женщины» по Цвейгу
© Служба новостей «URA.RU»
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Показы пройдут в музкомедии 3 и 4 июля
Показы пройдут в музкомедии 3 и 4 июля Фото:

На сцене Свердловской музкомедии состоится премьера мюзикла «24 часа из жизни женщины» по мотивам одноименной новеллы Стефана Цвейга. Публике предложат не только новый перевод либретто, но и свежие музыкальные номера, которых не было в первоначальной версии — они сочетают в себе джаз и классику одновременно. Об этом рассказала главный режиссер музкомедии Нина Чусова.

«Музыка входит в кровь, она как текст. Она настолько в тебя входит, что живет вместе с артистом как составляющая его мысли, эмоций, жизни, нет ни одной лишней ноты. Где-то есть джазовые аранжировки, которые сделал Платон Газелериди, — они сочетаются с классикой. [Здесь] классика — это будто внутренний мир, а джаз — внешний мир», — объяснила Чусова на пресс-конференции в ТАСС.

Произведение, созданное композитором Сергеем Дрезниным в 2015 году, екатеринбуржцы увидят 3 и 4 июля. Сюжет будет завязан вокруг Мадам К — у нее умер муж, выросли дети и опустел дом, поэтому она стремится убежать от тоски и едет в Монте-Карло, где ее жизнь кардинально изменится. В роли Мадам К будет заслуженная артистка России Светлана Кочанова.

Ранее театр музкомедии презентовал постановку по мотивам романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». Для показа задействовали многоуровневые декорации, собак-актеров и элементы рок-музыки.

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На сцене Свердловской музкомедии состоится премьера мюзикла «24 часа из жизни женщины» по мотивам одноименной новеллы Стефана Цвейга. Публике предложат не только новый перевод либретто, но и свежие музыкальные номера, которых не было в первоначальной версии — они сочетают в себе джаз и классику одновременно. Об этом рассказала главный режиссер музкомедии Нина Чусова. «Музыка входит в кровь, она как текст. Она настолько в тебя входит, что живет вместе с артистом как составляющая его мысли, эмоций, жизни, нет ни одной лишней ноты. Где-то есть джазовые аранжировки, которые сделал Платон Газелериди, — они сочетаются с классикой. [Здесь] классика — это будто внутренний мир, а джаз — внешний мир», — объяснила Чусова на пресс-конференции в ТАСС. Произведение, созданное композитором Сергеем Дрезниным в 2015 году, екатеринбуржцы увидят 3 и 4 июля. Сюжет будет завязан вокруг Мадам К — у нее умер муж, выросли дети и опустел дом, поэтому она стремится убежать от тоски и едет в Монте-Карло, где ее жизнь кардинально изменится. В роли Мадам К будет заслуженная артистка России Светлана Кочанова. Ранее театр музкомедии презентовал постановку по мотивам романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». Для показа задействовали многоуровневые декорации, собак-актеров и элементы рок-музыки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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