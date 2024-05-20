В Свердловской музкомедии грядет премьера по Гюго — с собаками и рок-музыкой

В Свердловской музкомедии 23 и 24 мая покажут мюзикл «Человек, который смеется»

21 мая 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Премьера мюзикла пройдет 23 и 24 мая (архивное фото) Фото: Дарья Попова © URA.RU Свердловский театр музкомедии готов удивлять екатеринбуржцев новой постановкой по мотивам романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». Режиссер-постановщик спектакля и главный режиссер театра Нина Чусова рассказала, что зрителей ждут многоуровневые декорации, собаки-актеры и элементы рок-музыки. «Мы, наверное, сочиняли [постановку] год или полтора, добавлялись и убавлялись персонажи — это как шахматы, потому что много героев, интересных ходов. Хотелось раскрыть этот роман со своей точки зрения: с соприкосновением с современностью, взглядом на сегодняшний день, как это все перекликается. Мне кажется, мы нашли много разных ходов, которых нет даже в романе», — пояснила Чусова на пресс-конференции в ТАСС. Несмотря на то, что от классического романа Гюго создатели мюзикла немного отошли, крылатые фразы главных героев все же останутся. Еще одним интересным ходом стало привлечение к спектаклю собак, для которых даже устраивали кастинг. Создатели мюзикла проверяли их на уравновешенность и умение сохранять спокойствие, и в итоге выбрали трех артисток — Харви, Муху и Шанни, они будут заменять друг друга. «Животные ревнуют друг друга, завидуют, пытаются выйти вперед — у них все как у людей. Работа была серьезной — это и дрессура, и привыкание к публике, ведь театр — это даже не кино, где можно создать интимную обстановку, чтобы животному было спокойно. Тут в театре совершенно другой ритм, темпы, хаос, крики и звуки. Со всем этим наш четвероногий друг должен справиться», — делится Чусова. На премьеру мюзикла, которая пройдет 23 и 24 мая, билетов в продаже уже нет. Но екатеринбуржцы смогут посетить «Человека, который смеется» 21 июня. О постановке команда музкомедии рассказывала в январе 2024 года. Вместе с Чусовой к проекту подключился дирижер Сергей Дрезнин — в этом тандеме они в 2008 году ставили «Екатерину Великую», которая завоевала «Золотую маску». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский театр музкомедии готов удивлять екатеринбуржцев новой постановкой по мотивам романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». Режиссер-постановщик спектакля и главный режиссер театра Нина Чусова рассказала, что зрителей ждут многоуровневые декорации, собаки-актеры и элементы рок-музыки. «Мы, наверное, сочиняли [постановку] год или полтора, добавлялись и убавлялись персонажи — это как шахматы, потому что много героев, интересных ходов. Хотелось раскрыть этот роман со своей точки зрения: с соприкосновением с современностью, взглядом на сегодняшний день, как это все перекликается. Мне кажется, мы нашли много разных ходов, которых нет даже в романе», — пояснила Чусова на пресс-конференции в ТАСС. Несмотря на то, что от классического романа Гюго создатели мюзикла немного отошли, крылатые фразы главных героев все же останутся. Еще одним интересным ходом стало привлечение к спектаклю собак, для которых даже устраивали кастинг. Создатели мюзикла проверяли их на уравновешенность и умение сохранять спокойствие, и в итоге выбрали трех артисток — Харви, Муху и Шанни, они будут заменять друг друга. «Животные ревнуют друг друга, завидуют, пытаются выйти вперед — у них все как у людей. Работа была серьезной — это и дрессура, и привыкание к публике, ведь театр — это даже не кино, где можно создать интимную обстановку, чтобы животному было спокойно. Тут в театре совершенно другой ритм, темпы, хаос, крики и звуки. Со всем этим наш четвероногий друг должен справиться», — делится Чусова. На премьеру мюзикла, которая пройдет 23 и 24 мая, билетов в продаже уже нет. Но екатеринбуржцы смогут посетить «Человека, который смеется» 21 июня. О постановке команда музкомедии рассказывала в январе 2024 года. Вместе с Чусовой к проекту подключился дирижер Сергей Дрезнин — в этом тандеме они в 2008 году ставили «Екатерину Великую», которая завоевала «Золотую маску».