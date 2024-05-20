В Свердловской музкомедии грядет премьера по Гюго — с собаками и рок-музыкой

Свердловский театр музкомедии готов удивлять екатеринбуржцев новой постановкой по мотивам романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». Режиссер-постановщик спектакля и главный режиссер театра Нина Чусова рассказала, что зрителей ждут многоуровневые декорации, собаки-актеры и элементы рок-музыки.
«Мы, наверное, сочиняли [постановку] год или полтора, добавлялись и убавлялись персонажи — это как шахматы, потому что много героев, интересных ходов. Хотелось раскрыть этот роман со своей точки зрения: с соприкосновением с современностью, взглядом на сегодняшний день, как это все перекликается. Мне кажется, мы нашли много разных ходов, которых нет даже в романе», — пояснила Чусова на пресс-конференции в ТАСС.
Несмотря на то, что от классического романа Гюго создатели мюзикла немного отошли, крылатые фразы главных героев все же останутся. Еще одним интересным ходом стало привлечение к спектаклю собак, для которых даже устраивали кастинг. Создатели мюзикла проверяли их на уравновешенность и умение сохранять спокойствие, и в итоге выбрали трех артисток — Харви, Муху и Шанни, они будут заменять друг друга.
«Животные ревнуют друг друга, завидуют, пытаются выйти вперед — у них все как у людей. Работа была серьезной — это и дрессура, и привыкание к публике, ведь театр — это даже не кино, где можно создать интимную обстановку, чтобы животному было спокойно. Тут в театре совершенно другой ритм, темпы, хаос, крики и звуки. Со всем этим наш четвероногий друг должен справиться», — делится Чусова.
На премьеру мюзикла, которая пройдет 23 и 24 мая, билетов в продаже уже нет. Но екатеринбуржцы смогут посетить «Человека, который смеется» 21 июня.
О постановке команда музкомедии рассказывала в январе 2024 года. Вместе с Чусовой к проекту подключился дирижер Сергей Дрезнин — в этом тандеме они в 2008 году ставили «Екатерину Великую», которая завоевала «Золотую маску».
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