Гайдаренко проработал на тюменской станции скорой помощи больше четырех лет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Тюмени прошло прощание с фельдшером Евгением Гайдаренко, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщает группа «Тюменская станция скорой медицинской помощи» в социальной сети «ВКонтакте»
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции погиб наш коллега. Не стало фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи подстанции № 2 Евгения Гайдаренко», — говорится в сообщении.
В мае Гайдаренко исполнилось 35 лет. Он проработал на тюменской станции скорой медицинской помощи больше четырех лет.
Погибшего вспоминают как отважного и веселого человека
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