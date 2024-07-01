В зоне СВО погиб фельдшер из Тюмени. Фото

В Тюмени состоялось прощание с фельдшером, погибшим в зоне СВО
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Гайдаренко проработал на тюменской станции скорой помощи больше четырех лет
Гайдаренко проработал на тюменской станции скорой помощи больше четырех лет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени прошло прощание с фельдшером Евгением Гайдаренко, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщает группа «Тюменская станция скорой медицинской помощи» в социальной сети «ВКонтакте»

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции погиб наш коллега. Не стало фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи подстанции № 2 Евгения Гайдаренко», — говорится в сообщении.

В мае Гайдаренко исполнилось 35 лет. Он проработал на тюменской станции скорой медицинской помощи больше четырех лет.

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Погибшего вспоминают как отважного и веселого человека
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В Тюмени прошло прощание с фельдшером Евгением Гайдаренко, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщает группа «Тюменская станция скорой медицинской помощи» в социальной сети «ВКонтакте» «С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции погиб наш коллега. Не стало фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи подстанции № 2 Евгения Гайдаренко», — говорится в сообщении. В мае Гайдаренко исполнилось 35 лет. Он проработал на тюменской станции скорой медицинской помощи больше четырех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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