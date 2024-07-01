Ученые раскрыли связь сосисок и мясных деликатесов с ранней смертью

Люди, которые постоянно употребляют сосиски и мясные деликатесы, чаще сталкиваются с болезнями сердца и диабетом. Об этом говорится в исследовании Института рака.
«Люди, потребляющие большее количество ультраобработанных продуктов, имеют примерно на 10% больше шансов умереть, чем те, кто ест меньше обработанных продуктов», — сказала Health Day исследователь Национального института рака (NCI) Эрикка Лофтфилд. По ее словам, наблюдения велись 23 года.
Лофтфилд отметила, что ультраобработанные продукты в основном состоят из веществ, извлеченных из цельных продуктов, таких как жиры, крахмал и сахар. А безалкогольные напитки и мясо с высокой степенью переработки, такое как хот-доги, колбасы и мясное ассорти, «наиболее тесно связаны с риском смертности».
В 2015 году Всемирная организация здравоохранения отнесла сосиски и мясные деликатесы к канцерогенам первой группы. В нее входят продукты, связь которых с раком убедительно подтверждена.
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