Ученые раскрыли связь сосисок и мясных деликатесов с ранней смертью

Институт рака: сосиски и мясные деликатесы вызывают болезни сердца

01 июля 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Люди, которые едят ультраобработанные продуктов, раньше сталкиваются с болезнями сердца Фото: Анна Майорова © URA.RU Люди, которые постоянно употребляют сосиски и мясные деликатесы, чаще сталкиваются с болезнями сердца и диабетом. Об этом говорится в исследовании Института рака. «Люди, потребляющие большее количество ультраобработанных продуктов, имеют примерно на 10% больше шансов умереть, чем те, кто ест меньше обработанных продуктов», — сказала Health Day исследователь Национального института рака (NCI) Эрикка Лофтфилд. По ее словам, наблюдения велись 23 года. Лофтфилд отметила, что ультраобработанные продукты в основном состоят из веществ, извлеченных из цельных продуктов, таких как жиры, крахмал и сахар. А безалкогольные напитки и мясо с высокой степенью переработки, такое как хот-доги, колбасы и мясное ассорти, «наиболее тесно связаны с риском смертности». В 2015 году Всемирная организация здравоохранения отнесла сосиски и мясные деликатесы к канцерогенам первой группы. В нее входят продукты, связь которых с раком убедительно подтверждена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Люди, которые постоянно употребляют сосиски и мясные деликатесы, чаще сталкиваются с болезнями сердца и диабетом. Об этом говорится в исследовании Института рака. «Люди, потребляющие большее количество ультраобработанных продуктов, имеют примерно на 10% больше шансов умереть, чем те, кто ест меньше обработанных продуктов», — сказала Health Day исследователь Национального института рака (NCI) Эрикка Лофтфилд. По ее словам, наблюдения велись 23 года. Лофтфилд отметила, что ультраобработанные продукты в основном состоят из веществ, извлеченных из цельных продуктов, таких как жиры, крахмал и сахар. А безалкогольные напитки и мясо с высокой степенью переработки, такое как хот-доги, колбасы и мясное ассорти, «наиболее тесно связаны с риском смертности». В 2015 году Всемирная организация здравоохранения отнесла сосиски и мясные деликатесы к канцерогенам первой группы. В нее входят продукты, связь которых с раком убедительно подтверждена.