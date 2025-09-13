Politico: ЕС в декабре будет рекомендовать ужесточить визовый режим для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евросоюз вновь намерен ужесточить визовую политику для РФ
Евросоюз вновь намерен ужесточить визовую политику для РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Еврокомиссия подготовит рекомендации для стран ЕС по ужесточению ограничений на выдачу виз гражданам России и других «недружественных государств». Документ планируется опубликовать в конце декабря 2025 года. Об этом пишут западные СМИ.

«Документ не станет устанавливать обязательные правила, а вместо этого будет содержать общие рекомендации, включая более строгие критерии для въезда россиян в страны блока. Он будет частично сфокусирован на решении возникающих проблем, особенно связанных с рисками безопасности», — пишет Politico.

По сведениям издания, ряд европейских стран, граничащих с Россией, в течение нескольких лет призывали Брюссель принять подобные рекомендации, подчеркивая, что ужесточение визовой политики «назрело давно». Рассматриваемые меры не связаны с очередным, 19-м пакетом антироссийских санкций.

Как сообщало URA.RU ранее, главы МИДов стран G7 обсудили возможные меры увеличения давления на РФ, включающие новые санкции и пошлины. Также представители «Группы семи» договорились изучить механизмы усиления поддержки Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Еврокомиссия подготовит рекомендации для стран ЕС по ужесточению ограничений на выдачу виз гражданам России и других «недружественных государств». Документ планируется опубликовать в конце декабря 2025 года. Об этом пишут западные СМИ. «Документ не станет устанавливать обязательные правила, а вместо этого будет содержать общие рекомендации, включая более строгие критерии для въезда россиян в страны блока. Он будет частично сфокусирован на решении возникающих проблем, особенно связанных с рисками безопасности», — пишет Politico. По сведениям издания, ряд европейских стран, граничащих с Россией, в течение нескольких лет призывали Брюссель принять подобные рекомендации, подчеркивая, что ужесточение визовой политики «назрело давно». Рассматриваемые меры не связаны с очередным, 19-м пакетом антироссийских санкций. Как сообщало URA.RU ранее, главы МИДов стран G7 обсудили возможные меры увеличения давления на РФ, включающие новые санкции и пошлины. Также представители «Группы семи» договорились изучить механизмы усиления поддержки Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...