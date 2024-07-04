В Сочи женщину с дочкой накрыло снежной лавиной. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Сочи, сочи, море
Туристки попали под лавину в Сочи Фото:

В Сочи, в Красной поляне, женщина с дочкой попали под снежную лавину. Кадрами с трагедией поделились очевидцы.

На кадрах видно, что мама с дочкой пытаются убежать от лавины, однако она их все же настигает и сбивает с ног. «Вон смотрите, девчонки», — прокомментировала очевидица, снимавшая происшествие.

Предварительно, женщина с дочкой погибли. Тем не менее официальных данных пока нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сочи, в Красной поляне, женщина с дочкой попали под снежную лавину. Кадрами с трагедией поделились очевидцы. На кадрах видно, что мама с дочкой пытаются убежать от лавины, однако она их все же настигает и сбивает с ног. «Вон смотрите, девчонки», — прокомментировала очевидица, снимавшая происшествие. Предварительно, женщина с дочкой погибли. Тем не менее официальных данных пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...