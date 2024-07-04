В Сочи женщину с дочкой накрыло снежной лавиной. Видео

04 июля 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Туристки попали под лавину в Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сочи, в Красной поляне, женщина с дочкой попали под снежную лавину. Кадрами с трагедией поделились очевидцы. На кадрах видно, что мама с дочкой пытаются убежать от лавины, однако она их все же настигает и сбивает с ног. «Вон смотрите, девчонки», — прокомментировала очевидица, снимавшая происшествие. Предварительно, женщина с дочкой погибли. Тем не менее официальных данных пока нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сочи, в Красной поляне, женщина с дочкой попали под снежную лавину. Кадрами с трагедией поделились очевидцы. На кадрах видно, что мама с дочкой пытаются убежать от лавины, однако она их все же настигает и сбивает с ног. «Вон смотрите, девчонки», — прокомментировала очевидица, снимавшая происшествие. Предварительно, женщина с дочкой погибли. Тем не менее официальных данных пока нет.