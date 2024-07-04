Туристки попали под лавину в Сочи
В Сочи, в Красной поляне, женщина с дочкой попали под снежную лавину. Кадрами с трагедией поделились очевидцы.
На кадрах видно, что мама с дочкой пытаются убежать от лавины, однако она их все же настигает и сбивает с ног. «Вон смотрите, девчонки», — прокомментировала очевидица, снимавшая происшествие.
Предварительно, женщина с дочкой погибли. Тем не менее официальных данных пока нет.
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