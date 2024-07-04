Переправа «Салехард – Лабытнанги» временно ограничила перевозку авто
В ЯНАО на переправе «Салехард — Лабытнанги» образовались большие автомобильные пробки. Причины столпотворения окружной дептранс объяснил в социальных сетях: паромы временно перевозят только пассажиров.
«Сейчас переправа работает только для перевозки пассажиров. Наблюдать за работой паромной переправы можно в режиме онлайн», — написали в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Корреспондент URA.RU связался с диспетчерской службой. Там объяснили, что временные ограничения введены из-за сильного ветра.
Пробка из машин со стороны Салехарда
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