04 июля 2024

С двух сторон главной переправы ЯНАО образовались большие пробки. Скрин

Паромы между Салехардом и Лабытнанги перевозят только пассажиров
© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа «Салехард – Лабытнанги» временно ограничила перевозку авто
Переправа «Салехард – Лабытнанги» временно ограничила перевозку авто Фото:

В ЯНАО на переправе «Салехард — Лабытнанги» образовались большие автомобильные пробки. Причины столпотворения окружной дептранс объяснил в социальных сетях: паромы временно перевозят только пассажиров.

«Сейчас переправа работает только для перевозки пассажиров. Наблюдать за работой паромной переправы можно в режиме онлайн», — написали в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Корреспондент URA.RU связался с диспетчерской службой. Там объяснили, что временные ограничения введены из-за сильного ветра.

Пробка из машин со стороны Салехарда
Пробка из машин со стороны Салехарда
Фото:

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В ЯНАО на переправе «Салехард — Лабытнанги» образовались большие автомобильные пробки. Причины столпотворения окружной дептранс объяснил в социальных сетях: паромы временно перевозят только пассажиров. «Сейчас переправа работает только для перевозки пассажиров. Наблюдать за работой паромной переправы можно в режиме онлайн», — написали в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Корреспондент URA.RU связался с диспетчерской службой. Там объяснили, что временные ограничения введены из-за сильного ветра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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