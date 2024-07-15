Тюменский рядовой погиб при выполнении задач СВО

Рядовой и наводчик морской пехоты из Тюменской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Ишимского района.
«13 июля в Ишимском районе простились с Тупициным Алексеем Сергеевичем, рядовым, наводчиком морской пехоты, погибшем в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Алексей с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан», — сообщили в администрации.
Прощание состоялось в селе Боровое. Ранее URA.RU писало, что в селе Гладилово (Тюменская область) простились с бойцом, погибшем в зоне проведения СВО.
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