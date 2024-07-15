Тюменский рядовой погиб при выполнении задач СВО

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Прощание состоялось в селе Боровое
Прощание состоялось в селе Боровое Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Рядовой и наводчик морской пехоты из Тюменской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Ишимского района.

«13 июля в Ишимском районе простились с Тупициным Алексеем Сергеевичем, рядовым, наводчиком морской пехоты, погибшем в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Алексей с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан», — сообщили в администрации.

Прощание состоялось в селе Боровое. Ранее URA.RU писало, что в селе Гладилово (Тюменская область) простились с бойцом, погибшем в зоне проведения СВО.

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Рядовой и наводчик морской пехоты из Тюменской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Ишимского района. «13 июля в Ишимском районе простились с Тупициным Алексеем Сергеевичем, рядовым, наводчиком морской пехоты, погибшем в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Алексей с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан», — сообщили в администрации. Прощание состоялось в селе Боровое. Ранее URA.RU писало, что в селе Гладилово (Тюменская область) простились с бойцом, погибшем в зоне проведения СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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