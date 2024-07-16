16 июля 2024

На Цветном бульваре в Тюмени появится новый аттракцион. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новая карусель будет экстремальной
Новая карусель будет экстремальной Фото:

В Тюмени, в городском парке культуры и отдыха, к Дню города появится новый аттракцион. Об этом URA.RU рассказали в учреждении.

«К Дню города планируется запустить новый аттракцион. Он будет экстремальным», — рассказали в парке.

Там также отметили, что новая карусель будет называться «Высший пилотаж». Она рассчитана на посетителей ростом от 140 сантиметров.

Ранее на Цветном бульваре появилась новая карусель стоимостью 100 миллионов рублей. Ее установили в канун новогодних праздников.

Новый аттракцион будет иметь ограничения по росту
Новый аттракцион будет иметь ограничения по росту
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени, в городском парке культуры и отдыха, к Дню города появится новый аттракцион. Об этом URA.RU рассказали в учреждении. «К Дню города планируется запустить новый аттракцион. Он будет экстремальным», — рассказали в парке. Там также отметили, что новая карусель будет называться «Высший пилотаж». Она рассчитана на посетителей ростом от 140 сантиметров. Ранее на Цветном бульваре появилась новая карусель стоимостью 100 миллионов рублей. Ее установили в канун новогодних праздников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...