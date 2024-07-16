Новая карусель будет экстремальной
В Тюмени, в городском парке культуры и отдыха, к Дню города появится новый аттракцион. Об этом URA.RU рассказали в учреждении.
«К Дню города планируется запустить новый аттракцион. Он будет экстремальным», — рассказали в парке.
Там также отметили, что новая карусель будет называться «Высший пилотаж». Она рассчитана на посетителей ростом от 140 сантиметров.
Ранее на Цветном бульваре появилась новая карусель стоимостью 100 миллионов рублей. Ее установили в канун новогодних праздников.
Новый аттракцион будет иметь ограничения по росту
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