17 июля 2024

Власти ЯНАО закупят занавес за один миллион рублей для санатория в Тюмени

Депзаказа ЯНАО закупит концертный занавес для санатория «Большой Тараскуль»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Борис Дубровский открыл год театра. Челябинск, занавес, дубровский борис
Концертный занавес для санатория «Большой Тараскуль» закупает ЯНАО Фото:

Департамент государственного заказа ЯНАО закупает новый концертный занавес для санатория «Большой Тараскуль», который находится в Тюменской области. Цена закупки составляет более одного миллиона рублей, информация размещена в карточке закупки.

«Количество антрактно-раздвижного занавеса — одна штука. Количество равных частей (полотнищ) в составе антрактно-раздвижного занавеса — две штуки», — сообщается в карточке закупки, размещенной на портале «ЕИС Закупки».

Заказчиком выступает реабилитационный центр «Большой Тараскуль». Закупка размещена департаментом госзаказа ЯНАО. Цена занавеса составляет 1 млн 32 тыс. рублей.

Санаторий состоит на балансе округа. В нем, в том числе, проходят реабилитацию ямальские дети с особенностями развития.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Департамент государственного заказа ЯНАО закупает новый концертный занавес для санатория «Большой Тараскуль», который находится в Тюменской области. Цена закупки составляет более одного миллиона рублей, информация размещена в карточке закупки. «Количество антрактно-раздвижного занавеса — одна штука. Количество равных частей (полотнищ) в составе антрактно-раздвижного занавеса — две штуки», — сообщается в карточке закупки, размещенной на портале «ЕИС Закупки». Заказчиком выступает реабилитационный центр «Большой Тараскуль». Закупка размещена департаментом госзаказа ЯНАО. Цена занавеса составляет 1 млн 32 тыс. рублей. Санаторий состоит на балансе округа. В нем, в том числе, проходят реабилитацию ямальские дети с особенностями развития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...