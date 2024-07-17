Власти ЯНАО закупят занавес за один миллион рублей для санатория в Тюмени

Департамент государственного заказа ЯНАО закупает новый концертный занавес для санатория «Большой Тараскуль», который находится в Тюменской области. Цена закупки составляет более одного миллиона рублей, информация размещена в карточке закупки.
«Количество антрактно-раздвижного занавеса — одна штука. Количество равных частей (полотнищ) в составе антрактно-раздвижного занавеса — две штуки», — сообщается в карточке закупки, размещенной на портале «ЕИС Закупки».
Заказчиком выступает реабилитационный центр «Большой Тараскуль». Закупка размещена департаментом госзаказа ЯНАО. Цена занавеса составляет 1 млн 32 тыс. рублей.
Санаторий состоит на балансе округа. В нем, в том числе, проходят реабилитацию ямальские дети с особенностями развития.
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Департамент государственного заказа ЯНАО закупает новый концертный занавес для санатория «Большой Тараскуль», который находится в Тюменской области. Цена закупки составляет более одного миллиона рублей, информация размещена в карточке закупки. «Количество антрактно-раздвижного занавеса — одна штука. Количество равных частей (полотнищ) в составе антрактно-раздвижного занавеса — две штуки», — сообщается в карточке закупки, размещенной на портале «ЕИС Закупки». Заказчиком выступает реабилитационный центр «Большой Тараскуль». Закупка размещена департаментом госзаказа ЯНАО. Цена занавеса составляет 1 млн 32 тыс. рублей. Санаторий состоит на балансе округа. В нем, в том числе, проходят реабилитацию ямальские дети с особенностями развития.