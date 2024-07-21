Число отравившихся детей в железнодорожном санатории в Кузбассе выросло до 35

Специалисты из управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту проводят расследование после обнаружения 35 случаев острой кишечной инфекции среди детей, находящихся в лагере «Магистраль» в Кемеровской области. Об этом рассказали в самой федеральной службе.
«Специалисты Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 35 случаев острой кишечной инфекции среди детей в лагере „Магистраль“», — говорится в сообщении федеральной службы. Там добавили, что все пострадавшие получают лечение в медицинских учреждениях.
Роспотребнадзор проводит дезинфекцию, собирает образцы для анализов и приостанавливает работу лагеря. Ведется подготовка к судебному разбирательству, заключили в Роспотребнадзоре.
В Кемеровской области 21 июля было возбуждено уголовное дело по поводу массового заболевания детей, отдыхавших в санатории-профилактории «Магистраль» в Салаире. Правоохранители начали проверку инцидента, в результате чего было начато уголовное дело по статье 238 УК РФ. Ранее сообщалось, что 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Здоровью пострадавших ничего не угрожает.
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