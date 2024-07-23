23 июля 2024

В ходе СВО погиб тюменский военнослужащий

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На СВО погиб Евгений Моторин из села Вагай
На СВО погиб Евгений Моторин из села Вагай Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель села Вагай (Тюменская область) Евгений Моторин. Об этом сообщили родные героя.

«В ходе СВО героически погиб Моторин Евгений Эдуардович», — написал один из родственников. Сообщение появилось в telegram-канале «Главное Тобольск».

Прощание с мужчиной состоится 25 июля. Оно начнется в 12:00 в Парке Победы в селе Вагай.

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В ходе проведения специальной военной операции погиб житель села Вагай (Тюменская область) Евгений Моторин. Об этом сообщили родные героя. «В ходе СВО героически погиб Моторин Евгений Эдуардович», — написал один из родственников. Сообщение появилось в telegram-канале «Главное Тобольск». Прощание с мужчиной состоится 25 июля. Оно начнется в 12:00 в Парке Победы в селе Вагай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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