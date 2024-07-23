В ходе СВО погиб тюменский военнослужащий

На СВО погиб Евгений Моторин из села Вагай
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель села Вагай (Тюменская область) Евгений Моторин. Об этом сообщили родные героя.
«В ходе СВО героически погиб Моторин Евгений Эдуардович», — написал один из родственников. Сообщение появилось в telegram-канале «Главное Тобольск».
Прощание с мужчиной состоится 25 июля. Оно начнется в 12:00 в Парке Победы в селе Вагай.
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