24 июля 2024

Бастрыкин: следствие по делу генерала Попова завершено

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственные действия по делу Попова подошли к концу
Следственные действия по делу Попова подошли к концу Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. Об этом глава СК сообщил в интервью.

«В настоящее время уже завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова. И предпринимателя Сергея Моисеева», — сказал он в интервью «Российской газете».

Суд недавно изменил меру пресечения для экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, с СИЗО на домашний арест. Следствие утверждает, что генерал участвовал в хищении металлопроката, закупленного для гуманитарной помощи и оборудования оборонительных сооружений, и получил за это более миллиона рублей.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. Об этом глава СК сообщил в интервью. «В настоящее время уже завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова. И предпринимателя Сергея Моисеева», — сказал он в интервью «Российской газете». Суд недавно изменил меру пресечения для экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, с СИЗО на домашний арест. Следствие утверждает, что генерал участвовал в хищении металлопроката, закупленного для гуманитарной помощи и оборудования оборонительных сооружений, и получил за это более миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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