Бастрыкин: следствие по делу генерала Попова завершено

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. Об этом глава СК сообщил в интервью.
«В настоящее время уже завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова. И предпринимателя Сергея Моисеева», — сказал он в интервью «Российской газете».
Суд недавно изменил меру пресечения для экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, с СИЗО на домашний арест. Следствие утверждает, что генерал участвовал в хищении металлопроката, закупленного для гуманитарной помощи и оборудования оборонительных сооружений, и получил за это более миллиона рублей.
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