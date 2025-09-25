Спустя сутки свердловчане смогли отправиться на курорт в Турцию

Рейс авиакомпании Azur Air ZF-837 улетел в Анталью (Турция) спустя более чем 25 часов задержки. Самолет переносили более трех раз. Информация об этом появилась на онлайн-табло Кольцово.
Согласно расписанию, самолет покинул Екатеринбург в 03:10 26 сентября. Изначально рейс должен был отправиться в Турцию еще ночью 25 сентября. Сам перевозчик объяснил столь длительную задержку «использованием резервного самолета».
К делу уже подключилась Уральская транспортная прокуратура. В аэропорту была организована мобильная точка приема граждан.
