В Нижнем Тагиле обсуждают, как сохранить индустриальное наследие России

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «Индустриальное наследие России». Мероприятие приурочено к 300-летию Старого Демидовского завода и является центральным событием научной программы юбилейных торжеств. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев в своем telegram-канале.
«Участники — представители науки из разных городов России. Конференция продлится два дня и станет отправной точкой для разработки новых механизмов поддержки и сохранения индустриального наследия России», — отметил мэр Нижнего Тагила.
В рамках конференции специалисты рассмотрят вопросы защиты памятников промышленной архитектуры, обменяются опытом реставрации и использования исторических зданий в современных условиях. Отдельно отмечается важность проведения подобных дискуссий в одном из ярчайших представителей индустриализации — Старом Демидовском заводе.
