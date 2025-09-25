25 сентября 2025

В Нижнем Тагиле обсуждают, как сохранить индустриальное наследие России

В Нижнем Тагиле стартовала научная конференция «Индустриальное наследие России»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мероприятие проходит на территории Старого Демидовского завода
Мероприятие проходит на территории Старого Демидовского завода Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «Индустриальное наследие России». Мероприятие приурочено к 300-летию Старого Демидовского завода и является центральным событием научной программы юбилейных торжеств. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев в своем telegram-канале.

«Участники — представители науки из разных городов России. Конференция продлится два дня и станет отправной точкой для разработки новых механизмов поддержки и сохранения индустриального наследия России», — отметил мэр Нижнего Тагила.

В рамках конференции специалисты рассмотрят вопросы защиты памятников промышленной архитектуры, обменяются опытом реставрации и использования исторических зданий в современных условиях. Отдельно отмечается важность проведения подобных дискуссий в одном из ярчайших представителей индустриализации — Старом Демидовском заводе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «Индустриальное наследие России». Мероприятие приурочено к 300-летию Старого Демидовского завода и является центральным событием научной программы юбилейных торжеств. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев в своем telegram-канале. «Участники — представители науки из разных городов России. Конференция продлится два дня и станет отправной точкой для разработки новых механизмов поддержки и сохранения индустриального наследия России», — отметил мэр Нижнего Тагила. В рамках конференции специалисты рассмотрят вопросы защиты памятников промышленной архитектуры, обменяются опытом реставрации и использования исторических зданий в современных условиях. Отдельно отмечается важность проведения подобных дискуссий в одном из ярчайших представителей индустриализации — Старом Демидовском заводе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...