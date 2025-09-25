В Екатеринбурге на улице Репина ночью 26 сентября загорелся двухэтажный барак. У пожара было сразу несколько очагов возгорания, из-за чего появилась угроза распространения. На место быстро прибыли пожарные, рассказал очевидец URA.RU.
«Первый этаж здания был практически разгромлен, но имел открытый доступ. Лестницы на второй этаж сломаны, так что спасатели попадали внутрь здания в окна с помощью трехколенных лестниц. Внутри на втором этаже было сильное задымление, огнеборцам приходилось работать в специальном оборудовании», — рассказал собеседник агентства.
Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что для тушения были задействованы 8 единиц техники и 19 пожарных. Огонь удалось потушить за час.
