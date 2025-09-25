25 сентября 2025

В ХМАО с начала года на пожарах погибли десятки людей, в том числе трое детей

Основная причина пожаров — нарушение правил эксплуатации электрооборудования
Основная причина пожаров — нарушение правил эксплуатации электрооборудования

В ХМАО с января по август зарегистрировано 1253 пожара, в результате которых погибли 31 человек, включая троих детей. Об этом сообщили в МЧС ХМАО. За восемь месяцев также пострадали 44 человека, один из них — ребенок.

«По сравнению с аналогичным периодом 2024 года зарегистрировано: снижение числа пожаров на 9,1%; рост числа погибших людей на 14,8%, в том числе детей на 100%», — подчеркнули в telegram-канале ведомства. Прямой материальный ущерб от пожаров составил 98,7 млн рублей.

Более половины всех возгораний (51,9%) зафиксировано в жилом секторе. Из них наибольшее число приходится на жилые дома — 297 случаев. На транспорте произошло 11,6% пожаров, а на открытых территориях — 16,7%. В ведомстве уточняют, что среди основных причин бытовых пожаров лидируют нарушения эксплуатации электрооборудования (53,6%), неосторожное обращение с огнем (22,6%) и ошибки при использовании печей (14,3%).

