Трамп ничем не выгоден для России, хотя более мудр: о чем говорил Песков 26 июля

В Кремле не видят больших отличий Трампа от других президентов США

26 июля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что мудрость Трампа в политике на данный момент ни на что не влияет для РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на конференц-колле 26 июля о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп ничем не выгоден для России. Он не особо отличается от других американских президентов, потому что при нем также было введено множество антироссийских санкций. URA.RU собрало все заявления пресс-секретаря российского лидера. Кандидатура Трампа в президенты США и реакция России «Упомянутый вами кандидат в президенты США [Дональд Трамп] является представителем политэлиты, который страдает тотальной русофобией», — заявил Песков, отвечая на вопрос о допуске программы ленд-лиза. Он добавил, что, при Трампе также было введено множество санкций против РФ, в связи с этим он ничем не отличается от других американских глав. Также Дональд Трамп имеет больше политической мудрости, чтобы поддерживать диалог с Россией. Однако на данный момент это ни на что не влияет для страны. Проблемы в экономике РФ и работа ЦБ Президент РФ Владимир Путин доволен работой ЦБ и правительства страны. На данный момент в экономике есть проблемы и перегрев, от них не застрахована ни одна страна, заявил Песков. Однако это решает правительство РФ. Также сейчас уровень ВВП находится на хорошей отметке. США нужно учить историю России Дмитрий Песков сообщил, что жителям и властям Штатов нужно знать российскую историю. По его словам, это будет не бесполезно для них, потому что никто в США не учит людей истории другой страны. Однако кто-то может заинтересоваться этой темой и изучить ее самостоятельно. Реакция РФ на изъятие активов России Дмитрий Песков выразил позицию Москвы в связи с объявлением Еврокомиссии о передаче доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины. По его словам, реакция России будет взвешенной и продуманной. По его словам, подобные шаги не останутся без ответных мер. Путин примет участие в Главном военно-морском параде Пресс-секретарь президента подтвердил, что Владимир Путин примет участие в предстоящем Главном военно-морском параде в день Военно-морского флота России. Он состоится в Санкт-Петербурге 28 июля. Однако на запрос о возможном присутствии белорусского лидера Александра Лукашенко, который в настоящее время находится с Путиным в Карелии, Песков заявил, что у него нет информации по этому поводу. Два лидера продолжат неформальное общение в Валааме. Реакция Кремля на задержание в Париже россиянина Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиянина в Париже, подозреваемого в попытке дестабилизации обстановки во время Олимпиады. По его словам, Кремль осведомлен о подобных сообщениях СМИ, однако не располагает конкретной информацией по инциденту. Также он добавил, что о произошедшем нужно проинформировать российское посольство в Париже. Повышение демографии в России Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российские власти активно работают над улучшением демографической ситуации в стране, потому что на данный момент в ней есть ямы. Он отметил, что принимаемые меры не могут дать мгновенных результатов, поскольку их эффект проявляется со временем. Также Песков отметил, что этой работой занимается российское правительство, а для Владимира Путина демография является приоритетом. Кроме того, в ответ на сравнение демографической ситуации в России с другими странами и предположение о потере веры в будущее среди населения, Песков выразил отрицательную точку зрения. По его словам, в западных странах такие же демографические показатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на конференц-колле 26 июля о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп ничем не выгоден для России. Он не особо отличается от других американских президентов, потому что при нем также было введено множество антироссийских санкций. URA.RU собрало все заявления пресс-секретаря российского лидера. «Упомянутый вами кандидат в президенты США [Дональд Трамп] является представителем политэлиты, который страдает тотальной русофобией», — заявил Песков, отвечая на вопрос о допуске программы ленд-лиза. Он добавил, что, при Трампе также было введено множество санкций против РФ, в связи с этим он ничем не отличается от других американских глав. Также Дональд Трамп имеет больше политической мудрости, чтобы поддерживать диалог с Россией. Однако на данный момент это ни на что не влияет для страны. Президент РФ Владимир Путин доволен работой ЦБ и правительства страны. На данный момент в экономике есть проблемы и перегрев, от них не застрахована ни одна страна, заявил Песков. Однако это решает правительство РФ. Также сейчас уровень ВВП находится на хорошей отметке. Дмитрий Песков сообщил, что жителям и властям Штатов нужно знать российскую историю. По его словам, это будет не бесполезно для них, потому что никто в США не учит людей истории другой страны. Однако кто-то может заинтересоваться этой темой и изучить ее самостоятельно. Дмитрий Песков выразил позицию Москвы в связи с объявлением Еврокомиссии о передаче доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины. По его словам, реакция России будет взвешенной и продуманной. По его словам, подобные шаги не останутся без ответных мер. Пресс-секретарь президента подтвердил, что Владимир Путин примет участие в предстоящем Главном военно-морском параде в день Военно-морского флота России. Он состоится в Санкт-Петербурге 28 июля. Однако на запрос о возможном присутствии белорусского лидера Александра Лукашенко, который в настоящее время находится с Путиным в Карелии, Песков заявил, что у него нет информации по этому поводу. Два лидера продолжат неформальное общение в Валааме. Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиянина в Париже, подозреваемого в попытке дестабилизации обстановки во время Олимпиады. По его словам, Кремль осведомлен о подобных сообщениях СМИ, однако не располагает конкретной информацией по инциденту. Также он добавил, что о произошедшем нужно проинформировать российское посольство в Париже. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российские власти активно работают над улучшением демографической ситуации в стране, потому что на данный момент в ней есть ямы. Он отметил, что принимаемые меры не могут дать мгновенных результатов, поскольку их эффект проявляется со временем. Также Песков отметил, что этой работой занимается российское правительство, а для Владимира Путина демография является приоритетом. Кроме того, в ответ на сравнение демографической ситуации в России с другими странами и предположение о потере веры в будущее среди населения, Песков выразил отрицательную точку зрения. По его словам, в западных странах такие же демографические показатели.